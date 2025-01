La llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos tendrá un fuerte impacto en distintos aspectos a nivel global y el sector agropecuario no será la excepción, sobre todo teniendo en cuenta las políticas comerciales que planea implementar, las cuales podrían ser perjudiciales para Argentina dependiendo cómo se desarrollen. En este contexto, este medio se comunicó con el director del Canal Rural, Carlos Etchepare.

“Las lluvias que esperábamos para los días pasados ocurrieron, pero fueron mucho menores a lo pronosticado, los pronósticos para los próximos días no son alentadores, sobre todo en zonas de la provincia de Buenos Aires”, comentó Carlos Etchepare. “Hay pérdidas en el caso del maíz, ya llevamos cuatro años prácticamente de los cultivos afectados por las condiciones climáticas y tenemos la falta de lluvias y el exceso de calor, por lo que las evaluaciones hablan de una pérdida potencial en el caso del maíz”, agregó.

Hay dudas sobre si la campaña del 2025 será mejor a la anterior

Posteriormente, Etchepare planteó: “Por el lado de la soja, que es el cultivo que más le interesa a todos, fundamentalmente por la cantidad de dólares que genera para el país, todavía es prematuro hablar de pérdidas”. Luego, manifestó que, “probablemente tengamos un recorte en la producción, con lo cual, estamos dudando que la campaña 24-25 sea más importante que la 23-24”.

“La complicación climática es lo que pone más nerviosos a los productores, estamos esperando que la cosecha sea muy parecida a la del año pasado en cuanto a volumen, pero los precios a los cuales Argentina va a exportar son los que da el mercado internacional”, sostuvo el entrevistado. “Argentina no define los precios, son bastante más bajos de lo que teníamos el año pasado y a eso se le suma la incertidumbre desde el punto de vista comercial que genera la política que implementa el presidente Trump”, complementó.

Cómo influye la política comercial de Donald Trump en el agro

Por otro lado, el director del Canal Rural señaló: “Cuando Trump habla de libre comercio con Argentina, deberíamos pensar qué estaríamos en condiciones de exportar a Estados Unidos y qué estaría Estados Unidos en condiciones de exportarnos a nosotros”. A su vez, remarcó que, “en ese intercambio salimos claramente perdidosos, nuestros principales productos de exportación son agropecuarios, en donde Estados Unidos es un competidor de Argentina”.

“Mientras los productores de Estados Unidos reciben ayuda de parte de su gobierno, el productor argentino está siendo castigado”, expresó Etchepare, que después concluyó: “Un país que no tiene producción o que no favorece la producción, es un país que no tiene mano de obra, que no tiene consumo y es un país complicado, eso sumado a la baja en los precios internacionales de los granos que provoca que el productor esté perdiendo plata”.