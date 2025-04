Un ex director del FMI dice que el acuerdo con Argentina podría demorarse por las turbulencias del mercado

El ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental, Claudio Loser, afirmó que la volatilidad de los mercados desatada por los aranceles a las importaciones anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, demorará la concreción del acuerdo entre la Argentina y el FMI.

Segú Loser, "por el caos de este momento" el anuncio del acuerdo "puede demorarse". "Hace 3 semanas hubiera dicho que salía rápidamente, pero ahora se puede demorar", agregó en declaraciones a Radio 10.

"Hay que terminar de convencer a los socios del Fondo y el contexto no ayuda, más allá de que el gobierno de Milei esté haciendo las cosas macroeconómicamente bien", afirmó.

FMI: cuántos dólares necesita Luis Caputo para llegar en pie a las elecciones

Y agregó: “Muchos directores del FMI no quieren que se desembolse tanto dinero a la Argentina porque es un gran deudor, por lo que hay diferencia de opiniones entre ellos". Desde el equipo económico conducido por Luis Caputo, estiman que el monto inicial podría alcanzar el 40% de los 20.000 millones de dólares.

Loser describió que "en el Directorio del FMI, Estados Unidos tiene un voto equivalente al 16% pero no es la mayoría y para aprobar estos acuerdos se necesita el 51%. No alcanza con Estados Unidos, se necesita un grupo más fuerte y el problema lo veo en la Junta Directiva, que es el Congreso que representa a 190 países, que ahora están enojados con Estados Unidos por los aranceles. El gobierno de Milei está apurado para que llegue el desembolso pero el mundo no respeta su apuro”.

Mercados alterados y su peso sobre Argentina

Sobre el tema aranceles y el malestar que provocó a nivel global, Loser sumó que "la relación de Milei y Trump será cercana, pero esto no ayuda, es una situación adversa, y la gente está preocupada", indicó en relación con la turbulencia de los mercados.

Con respecto a las caídas generalizadas de los mercados a partir de los anuncios de aranceles por parte de Estados Unidos, Loser anticipó que "será negativo" para la Argentina, debido a que "el mercado financiero se va de los países emergentes. Para los productos de materias primas, los precios bajan y esa caída de los precios nos pega directamente”.

