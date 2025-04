Liliana Franco: “El FMI no quiere que la economía argentina vuele, quiere que no se estrelle”

En diálogo con Canal E, la periodista, Liliana Franco, habló sobre las intenciones que tiene el Fondo Monetario Internacional a la hora de otorgarle los desembolsos a Argentina, también se refirió a la delicada situación de las reservas del Banco Central y la situación económica de Argentina. Con una mirada crítica no dudó al describir el papel del organismo multilateral: “El FMI no quiere que la economía argentina vuele, quiere que no se estrelle”.

Liliana Franco aseguró que el FMI “no es el cuco”, aunque reconoce que su lógica es financiera. “Ellos te prestan y quieren que les devuelvas”, resumió. Pero en esta etapa, el organismo tiene un enfoque más pragmático: “El Fondo sabe que si no le das dólares a la Argentina, puede haber una crisis mayor. Hoy no quiere que te vaya bien, pero tampoco que te vaya tan mal como para no cobrar”.

A su vez, remarcó que esta postura responde más a una lógica de contención que de impulso al crecimiento: “No les importa si crecemos o no, solo quieren que devolvamos el préstamo y que no haya un estallido que complique a toda la región”.

El acuerdo con el FMI tendría una implicación más política que económica

Sobre el último acuerdo con el organismo, Franco opinó que se trata de un pacto “más político que económico”. También destacó que la negociación con Kristalina Georgieva, titular del FMI, fue atípica: “Es la primera vez que el Fondo acepta un acuerdo con tantas concesiones”.

“La Argentina está cumpliendo con las metas fiscales, pero no con la acumulación de reservas”, señaló, y explicó que el FMI lo tolera porque “prefiere cierta estabilidad antes que una implosión”.

Mercados desconfiados: el Gobierno sigue sin dar certezas

En relación con los mercados financieros, la periodista planteó que el principal problema argentino es la falta de confianza: “Los mercados no te creen. Vos les decís que vas a hacer un ajuste, pero después emitís para pagar deuda en pesos. Entonces desconfían”.

Sobre la misma línea, advirtió sobre la fragilidad del sistema financiero local: “Los bonos en pesos son una bomba de tiempo si no se maneja bien la deuda. Ya lo vivimos en el 2001. No es igual, pero hay señales que preocupan”.

Donald Trump y su influencia en el FMI

Con respecto al papel de Estados Unidos en el accionar del FMI, la entrevistada expresó: “El Fondo no se mueve sin el aval del Tesoro de Estados Unidos”. En ese sentido, destacó que la gestión de Donald Trump fue clave para el préstamo récord otorgado a Argentina en 2018: “Trump usó al Fondo para apoyar políticamente a Macri. Fue una decisión geopolítica más que técnica”.