Éxodo de personal calificado en Arsat, la empresa estatal que compite con Space X

“Elon Musk, puedes contar con Argentina para avanzar con los proyectos de SpaceX. Nuestro país ahora está abierto al mundo y nuestra visión es construir, basándonos en las ideas de libertad, un futuro enfocado en la innovación tecnológica al servicio del bienestar de la humanidad”. El posteo de X pertenece a la cuenta oficial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación y responde a una publicación del influencer malayo Ian Miles Cheong, en el que criticaba al gobierno de California por “entorpecer” los desarrollos de esa empresa. Más abajo, desde la oficina gubernamental, retomaron la invitación con otro comentario: “Argentina cuenta con las ubicaciones necesarias, recursos humanos calificados y una visión estratégica para participar en el desarrollo de proyectos espaciales a gran escala”.

Mientras tanto, una buena parte de los recursos humanos calificados que tiene Argentina en la materia se encuentran en juicio con la compañía estatal Arsat por una deuda paritaria que mantiene desde diciembre. Por esta situación, señalaron trabajadores de la firma de telecomunicaciones a PERFIL, casi el 15% del personal altamente especializado decidió retirarse.

“Esto inició en diciembre de 2023, cuando con el cambio de gobierno la gestión saliente tenía que firmar el acuerdo paritario del último trimestre de ese año. Esa firma no llegó a tiempo y, en forma inmediata, la empresa resolvió no aplicar los aumentos. Llevamos diez meses de conflicto”, explicaron a este medio. Agregaron que, paralelamente, “por decisión unilateral de la compañía –que depende del Gobierno– nos desacoplaron de los acuerdos paritarios de Foetra, que es el sindicato de las telecomunicaciones, y nos empalmaron con los acuerdos salariales de la Administración Pública Nacional (APN)”. Aun así, en septiembre, ni siquiera recibieron el aumento que se le aplicó a la APN, que fue del 2%. “No solo no cobramos toda esa deuda paritaria, sino que ahora estamos con los sueldos congelados. Esto empezó en septiembre y, por lo que sabemos, va a seguir durante octubre y los próximos meses también”.

En un comunicado, los trabajadores de Arsat explicaron que esto supone una caída real de los salarios de un 50% desde diciembre. “Más de 600 familias están cobrando menos de la mitad del sueldo que deberían”. Lo que reclaman es recuperar la libertad paritaria que les corresponde por el sector al que pertenecen. Aclararon también que el dinero para sus ingresos sale de las ganancias que la empresa genera exportando y comercializando servicios.

“Es una sociedad superavitaria, que exporta servicios, genera dólares con la exportación de servicios satelitales”, agregaron los trabajadores en diálogo con este medio. “Nosotros tenemos el Arsat-1, que tiene pisada tanto sobre Argentina como en países limítrofes, y el Arsat-2, que cubre todo el hemisferio y exporta servicios a los Estados Unidos, al norte de Sudamérica y a Canadá. Genera divisas”, explicaron. Con esto la compañía genera divisas.

Solamente ocho países del mundo fabrican, producen y operan sus propios satélites de comunicaciones. “Arsat conecta escuelas rurales, pasos fronterizos, centros de salud. Con sus 35 mil kilómetros de fibra óptica llega a pueblos que están absolutamente desconectados: los grandes operadores no cubren estas zonas por una cuestión de rédito económico. Es un modelo de éxito en lo económico y lo social”, argumentaron.

La empresa brinda servicio a 2.959 establecimientos educativos rurales, según consta en su página web. Allí se reafirma también la importancia de contar con personal calificado para estas tareas. “Para lograr esta conexión, nuestros grupos operativos deben enfrentarse a todo tipo de obstáculos debido a la topografía del extenso territorio argentino y a los climas más diversos del país. Además, a estas escuelas también le proveemos kits para que puedan acceder a los contenidos públicos de la Televisión Digital Satelital”.

Pero la falta de inversión en salarios de personal calificado no es el único problema, denuncian los trabajadores. Desde diciembre no hay nuevos proyectos ni inversiones en las diferentes unidades de negocios (Satelital, Fibra Óptica, Datacenter y Televisión Digital Abierta). “Además, la empresa mantiene abiertos retiros voluntarios, decisión que, ante el conflicto paritario y la falta de horizonte, profundiza una constante pérdida del valioso capital humano de la compañía”.

En paralelo al juicio que llevan contra la empresa en Argentina, y a falta de alguna oferta de solución en las reuniones de conciliación, los empleados de Arsat también hicieron presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por ahora, la única propuesta que parece más firme es la idea de que la compañía cotice en la Bolsa de Buenos Aires en 2025. Así lo deslizó su presidente, Mariano Greco, en la 34° edición de las Jornadas Internacionales de “Innovación para el futuro sostenible”, organizadas por la Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC).

Si se avanza con esta propuesta, el 49% se podría privatizar, mientras el 51% de las acciones que pertenecen al Estado nacional están protegidas por ley. Por lo pronto, la invitación abierta del Gobierno a Elon Musk, dueño de una empresa que compite directamente con Arsat, es tomada con preocupación.