Expectativas por los nuevos bonos de deuda que hoy comienzan a cotizar a pleno

Los bonos del canje de deuda bajo ley extranjera empezarán a cotizar este martes 8 de septiembre a pleno en los mercados, debido a que el lunes se celebró el feriado del Día del trabajador en los Estados Unidos.



En el mercado local cotizaron pocas operaciones y el grueso de las mismas resultaron de los bonos del canje de deuda local y con ciertas restricciones, ya que todas las operaciones debieron efectuarse en pesos.



Fue una jornada de muy poco volumen para marcar una tendencia, ya que se espera que este martes los mercados de deuda argentina coticen a pleno y terminen de darle forma a la curva de rendimientos del país.



En cuanto al riesgo país, las proyecciones indican que se ubicará en nuevos valores cercanos a 1.100 puntos básicos, sostienen los operadores.



Para ver la tendencia definida de la curva argentina, "hay que esperar hasta este martes a que comiencen a cotizar afuera y en dólares", explicaron desde Bullmarket Bokers, sobre el desempeño de los nuevos bonos bajo ley extranjera.



Sucede que, con las pocas cotizaciones del lunes -informales y bilaterales- ven una curva normalizada positiva en el mediano plazo, que cae hacia el final, con el bono que vence en el 2035, que rinde menos que los bonos que vencen en 2029 y 2030, tomando la forma de una U invertida.



Algunos operadores están pendientes de los próximo movimientos que haga el Banco Central, que es un actor clave en el mercado local de bonos.



"Si el BCRA opera, sobre todo en 2035, va a generar que ese bono quede más barato que el resto, y presionará a la venta en 2029 y 2030; será muy difícil normalizar la curva con un BCRA agresivo vendiendo bonos", apuntó el analista financiero Mauro Mazza.

Operadores ofertan por nueva deuda argentina que rinde entre 10,9% y 12%



Una de las razones por la cuales el BCRA podría vender bonos es para inyectar dólares y traer cierto alivio ante la presión en el mercado cambiario, por eso los ojos están puestos en lo que hará la autoridad monetaria con los títulos públicos en los próximos días.



En cambio, los bonos bajo ley local tienen ya un comportamiento, aunque hay que esperar más volumen, pero a juzgar por los movimientos del día, la curva argentina en pesos de rendimientos luce ya un aspecto más normalizado y por lo tanto comenzó a ser positiva,



Esto quiere decir que los títulos a plazo más cortos, son los que tienen rendimientos más bajos, y los títulos de vencimiento largo, tienen rendimientos más altos.



Antes del canje, esta relación se encontraba invertida debido al default de corto plazo, y los títulos más largos cotizaban con menor rendimiento.

"De los bonos de ley extranjera no tenemos referencia porque no hubo operaciones por el feriado de Estados Unidos pero lo bonos del canje local arrancaron con un rendimiento por debajo del 11% el bono 2030 y el resto de los bonos cotizaron con un rendimiento por encima del 11%, 11,5%" , indicó Santiago López Alfaro, de Delphos Investment.



Para realizar los cálculos, los operadores indicaron que tomaron el dólar MEP implícito del bono AY24, ya que hoy "no se puede operar en dólares".



"Esto es así por el parking de cinco días que impuso la CNV, de quienes compraron bonos del canje, sí que será una semana compleja, porque no se puede operar contra dólar, salvo que la CNV emita alguna otra norma", explicó López Alfaro,



El Gobierno nacional logró reestructurar el 98,8% de la deuda pública bajo la ley argentina por un monto de US$ 41.715 millones y, a la vez, pudo pesificar unos US$ 687 millones, como resultado del período temprano de aceptación de la oferta de canje, que culminó el viernes.



Es decir, el 1,2% que no ingresó a la oferta tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para poder entrar a la operación.

