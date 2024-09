El equipo económico corre a contrarreloj para acumular dólares, con tres ruedas por delante para que finalice el mes y, según los últimos datos oficiales, con el objetivo de conseguir US$ 2.000 millones para alcanzar la meta de reservas del tercer trimestre con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que consiste en sumar US$ 8.700 millones desde el 10 de diciembre pasado.

Este martes el Banco Central sumó casi US$ 900 millones al nivel de reservas brutas; el miércoles otros US$ 600 millones y ayer US$ 1.085 millones por efecto del blanqueo, acumulando US$ 7.000 millones desde su reglamentación.

Así, las reservas brutas quedaron este miércoles en USD 28.834 millones. Sin embargo, al mirar las reservas netas, en el acumulado de septiembre apenas incrementaron US$ 200 millones, y de acuerdo con los últimos datos oficiales brindados por el BCRA, los economistas estiman que las reservas netas se ubican al 20 de septiembre en un terreno negativo en torno a los US$ 4.500 millones.

“Vale tener en cuenta que las reservas netas sentirán el impacto del blanqueo de forma marginal, por el pago de la multa del 5% para los destinos fuera del sistema elegible”, señaló el documento de LCG.

Por otra parte, en las últimas semanas se plancharon las compras del BCRA en el MULC. A pesar de que en lo que va de la semana la autoridad monetaria compró US$ 181 millones, registra un saldo neto vendedor en el mercado cambiario en el mes por US$ 112 millones.

“Es necesario acumular aproximadamente entre US$ 1.500 y US$ 2.000 millones para cumplir con dicho objetivo. Sin embargo, considerando el ritmo de compras en las últimas ruedas, esta acumulación resulta desafiante. Por ende, el cumplimiento de la meta dependerá en gran medida del posible incremento derivado de la multa del blanqueo de capitales o de alguna fuente de financiamiento adicional”, sostuvo Francisco Ritorto, economista de ACM.

En solo tres ruedas, entre este jueves, viernes y lunes próximo, el Central deberá alcanzar los US$ 2.000 millones pendientes para alcanzar la meta de reservas del tercer trimestre.

Waiver a la vista

Para el mercado luce desafiante cumplir con dicho objetivo. En caso de que el Gobierno no lo logre, podría solicitar un waiver.

En esa línea, Leo Anzalone, economista y director de CPEC, señaló: “Podríamos estar frente a la primera necesidad de waiver, no sería ni extraño ni difícil conseguirlo, el FMI lo viene haciendo y Argentina vino sobre cumpliendo las metas”.

“Este virtual incumplimiento de la meta no debería suponer un gran problema en la revisión, principalmente porque la gestión ha mostrado avances en otros frentes clave del programa, como el fiscal. De hecho, ya en agosto se observa un sobre cumplimiento de la meta fiscal del tercer trimestre, y el resultado financiero sigue siendo positivo en términos acumulados (enero-agosto)”, sumó Ritorto.

A su vez, Anzalone advirtió sobre la meta fiscal: “la cara fiscal del acuerdo es la que el Gobierno viene cumpliendo muy bien, pero empieza a lucir muy exigente, ya que en el comienzo del gobierno, Milei reajustó la meta para el 2024 y estableció un superávit del 2,1%, lleva el 1,5%, pero ya sin impuesto PAÍS”.

