El gobierno flexibilizó las trabas sobre los dólares financieros

En la búsqueda de achicar la brecha cambiaria y disminuir la volatilidad en la cotización de las divisas financieras, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso este miércoles una serie de medidas, entre ellas, la reducción de los plazos de parking -la cantidad de días que un inversor debe mantener los bonos comprados en su portafolio, antes de poder venderlos- para las operaciones con dólar MEP.

De esta forma, el organismo que conduce Adrián Cosentino continúa flexibilizando las trabas que se habían impuesto a mediados de septiembre cuando se endureció el cepo cambiario, y van en línea con la estrategia del ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciada a mitad de octubre de ir facilitando las operaciones con los dólares financieros (Mep y CCL) para darle volumen así a ese mercado.

La CNV informó que las nuevas medidas adoptadas a través de la resolución general 871/20 entrarán en vigencia mañana cuando la norma será publicada en el Boletín Oficial.

Los cambios adoptados son:

*Disminución del plazo de permanencia de 3 a 2 días hábiles para personas humanas y jurídicas que compran un activo en pesos y luego lo venden con liquidación en dólar MEP.

* Reducción del plazo de permanencia de 3 a 2 días hábiles para personas humanas y jurídicas que realizan una Transferencia Receptora y luego venden el valor negociable con liquidación en dólar MEP.

* Eliminación del plazo de permanencia (hoy es de tres días hábiles) para personas humanas y jurídicas que realizan una Transferencia Receptora y luego venden el valor negociable con liquidación en moneda local.

*Las carteras propias de los Agentes de Liquidación y Compensación ( ALyCs) podrán volver a concertar operaciones como clientes en mercados del exterior sin restricciones vinculadas con la negociación local en modalidad Cable.

*De forma transitoria y excepcional, las carteras propias de los ALyCs deberán ser oferentes netos de bonos soberanos en dólares ley local cuando los negocian en pesos, y demandantes netos de estos mismos activos cuando lo hacen en moneda extranjera, todo ello en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio-tiempo y de manera diaria.

“Esta resolución se dispone en el marco de una serie de medidas dispuestas con el objetivo de contener riesgos sistémicos y brindar estabilidad de precios en la operatoria de valores negociables que cotizan tanto en pesos como en moneda extranjera y en el marco de la política económica”, destacó la CNV en un comunicado.

Impacto. Los analistas consultados por PERFIL calificaron de “positivas” las medidas aunque no prevén un efecto significativo en la cotización de los dólares financieros.

El economista Fernando Baer, de Quantun Finanzas, sostuvo que el propósito es “tratar de ir reduciendo la brecha, con menores restricciones”. “Es una buena noticia. No se si harán una gran diferencia por el momento, pero avanzan en la dirección correcta”, opinó.

No obstante, prevé que el valor de los dólares financieros podrían bajar algo “porque le dan un continuo a las operaciones, no tan frenadas; con menos restricciones los costos e incertidumbre son menores, y los precios reflejan eso”.

El financista Christian Buteler coincidió que “son buenas medidas, en el sentido correcto, y es destrabar e ir normalizando el mercado de cambios, por lo menos en este segmento que no afecta las reservas del Banco Central”. “En realidad no se entiende porque mantener un parking,yo lo eliminaría totalmente,pero de todas formas es mejor 2 días que 3”, agregó. Buteler consideró que “no es que los dólares financieros bajarán fuertemente, de hecho tenes un piso que lo marca el dólar solidario, pero actúan como señal hacia el mercado de intentar normalizar, pero no quiere decir que mañana va a bajar $5 el dólar libre”.

En sintonía, Jorge Viñas, de Adcap Securities, explicó que “habiendo logrado relativa calma y estabilidad en las brechas cambiarias en el ùlltimo mes, el gobierno se anima a relajar un poco más las restricciones del ‘súper cepo’ que ya había comenzado cuando redujeron el plazo de 15 a 3 dias, buscando dar mayor fluidez al mercado de bonos, que estaba muy trabado y eso se refleja en las valuaciones deprimidas de los bonos argentinos”.

“No veo que genere per se una baja genuina en la brecha, eso dependera de que se sigan generando condiciones para recrear confianza”, juzgó.

Para Eduardo Herrera, Ceo de Invertir en Bolsa Fondos, las medidas son “positivas, creo que debería mantener la relativa tranquilidad que se viene viendo en estos mercados y tambien creo que podria hacer bajar el blue”.

Ramiro Marra, de Bull Market Brokers dijo que “es bastante buena la noticia, entendieron por donde es el camino, pero todavía hay más por mejorar”, y acotó que “no se si va a hacer bajar los dólares financieros”.