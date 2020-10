El Gobierno cambia la estrategia con más acceso al CCL para bajar la brecha

Noticias Relacionadas El dólar Blue termina la jornada cerca de los $ 180

A un mes del debut del cepo recargado, el plan oficial fracasó porque no logró frenar la sangría de reservas del Banco Central, ni estabilizar la brecha cambiaria, que supera más del 100%. La caída de reservas fue de US$ 1.709 millones. Para el mercado, las medidas como baja de las retenciones a las exportaciones de soja, y el cambio de estrategia de intervención del BCRA, son correctas, pero llegan “tarde”, y son “insuficientes”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que “lo que va a haber es un cambio de dirección en cuanto a la política de controles de capital para el contado con liquidación”. Reconoció que “control tras control, el mercado CCL se ha ido achicando, se volvió más volátil, y el preció subió”.

“Vamos a ir moviéndonos en la dirección de ir facilitando ese tipo de operatorias”, indicó. “Estamos comprometidos en hacer que evolucione de la mano de los precios”, dijo sobre el dólar oficial y descartó una devaluación. “Argentina no es un país de ingresos bajos sino de ingresos medios”, dijo.

Los analistas estiman que podría reducirse el “parking” (el plazo que los inversores deben tener en cartera los bonos que compran antes de poder venderlos). Con el cepo reforzado, se estableció un parking de 5 días, en algunos casos, y de 15 días en otros (para las transferencias de títulos hacia cuentas del exterior).

Parking. Fernando Baer, de Quantun Finanzas, y el analista Gustavo Ber estimaron que “podrían reducir el parking y permitir que algunas operaciones financieras vayan por ese mercado”. El financiasta Christian Buteler abogó por “quitar el parking tanto para la compra como para la venta, así habría más operaciones, y probablemente pueda bajar el precio”.

Para Guido Lorenzo, “habrá una marcha atrás en el parking, que fue lo que hizo explotar el CCL, a los inversores extranjeros 15 días les da una sensación de que no los están dejando salir con la plata, y los hace querer salir a cualquier precio”.

Liquidación. Un operador comentó a PERFIL que “un rumor es que iban a permitirles a los exportadores liquidar parte de las divisas por el mercado de CCL, que no tenga que liquidar todo por el tipo de cambio oficial, se hablaba de un 30%, eso ayudaría a bajar la brecha”.

Por su parte, Norberto Sosa señaló que “quizás avanzan con la propuesta de los bancos de operar el dólar MEP de forma más sencilla vía el home banking, dicen que hay entidades que ya tienen preparados los sistemas”.

En sintonía, Martín Vauthier, de Eco Go, consideró que “habría que volver a la situación de unos meses atrás donde el MEP y el CCL tenían operatoria libre, eran una alternativa de dolarización para familias y empresas, hay gente que hoy tiene prohibido vender dólares en estos mercados si compró dólar ahorro en los últimos 90 días, es importante eliminar las restricciones, puede ayudar a que vuelva algo la oferta, y sería positivo para las expectativas”.

A las medidas cambiarias deben sumarse fiscales y alternativas, dicen los analistas

“Iría en la dirección correcta pero si las únicas medidas que vienen son de regulaciones cambiarias, la magnitud es escasa, si no hay señal fiscal contundente que cierre el grifo de emisión de pesos en los próximos meses, no se va a conseguir una estabilización duradera”, advirtió.

Vauthier objetó que los anuncios con cuentagotas “pierden efectividad”, en alusión a las medidas que adoptó el jueves el BCRA. Entre otras, subió 1 punto a 34% la tasa para plazos fijos en pesos a 30 días de montos inferiores a $ 1 millón, y sacó una norma vinculada al régimen informativo de las importaciones.

Matías Rajnerman, de Ecolatina, evaluó que el alza de la tasa “llega tarde, cuando las reservas líquidas están en nivel crítico, en estos niveles de presión, un punto porcentual es muy acotada como para cambiar las decisiones de los ahorristas.

Sobre la normativa de importaciones, Lorenzo especuló que “puede que implique menor acceso, que no autoricen operaciones”. En el BCRA, aclararan que “antes se informaban operaciones por más de US$ 500 mil, pero eso no permitía llevar una estadística de movimientos más bajos, ahora se pide que se informen desde 50 mil, pero no afecta la operación”.