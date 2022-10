A los 34 años, Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol conferencia de prensa organizada por su actual club, Inter Miami. En su recorrido futbolístico como goleador en grandes equipos de América y Europa, el futbolista acumuló una fortuna estimada en US$ 16 millones.

Conocido como "El Pipita" debido a que su padre es llamado "Pipa", Gonzalo Gerardo nació en Brest, Francia, el 10 de diciembre de 1987. Higuaín y su familia dejaron Francia para ir a Argentina cuando él tenía solo 10 meses. Tenía la nacionalidad francesa porque su padre, siendo argentino, se había nacionalizado francés cuando nació el Pipita.

Higuaín no habla francés, pero tiene pasaporte galo y argentino, ya que se nacionalizó legalmente en Argentina en 2007. Comenzó su carrera jugando en River Plate el 29 de mayo de 2005 contra Gimnasia y Esgrima de la Plata.

En diciembre de 2006, Higuaín fue adquirido por el Real Madrid por 12 millones de euros, según la página Celebrity Net Worth.

Su debut en La Liga fue el 11 de enero de 2007, aunque su primer gol fue contra el Atlético de Madrid el 24 de febrero en un partido que terminó empatado en el Estadio Vicente Calderón. Higuaín jugó durante siete temporadas en el Real Madrid. Aunque a veces era un jugador irregular, el Pipita asistió y marcó goles en partidos importantes para el Real Madrid.

"Yo ya estoy a una altura de mi vida en que ni los elogios me hacen sentir el mejor ni las críticas el peor. Lo más importante es el equilibrio, y cuando uno está tranquilo consigo mismo, lo otro es secundario. Yo estoy tranquilo porque di mi vida y más por la Selección. Por cosas no se pudo dar, pero di la vida por mi país, como todos mis compañeros. Estoy orgulloso de lo que di por la Selección y no me arrepiento absolutamente de nada", afirmó días atrás en una entrevista.

En total, en su formidable carrera disputó 780 partidos, convirtió 362 goles y cosechó 14 títulos, mientras que con la albiceleste fueron 75 encuentros -49 juegos oficiales y 26 amistosos- en los que anotó 31 tantos.

Además, es el quinto máximo goleador de la historia de la Selección argentina, con la que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

La fortuna de Higuaín

Cuando fue fichado por la Juventus, procedente del Napoli, se convirtió en ese entonces, en el delantero más caro de la época. Recibía un salario anual de US$ 7 millones al año con el equipo de Turín.

Según Celebrity Net Worth, Higuaín tiene un patrimonio neto de $16 millones de dólares. Logró esa fortuna con Real Madrid, Napoli, Juventus, Inter Miami y respaldando marcas como KFC.

Según el portal AS, el futbolista debe su fortuna a inversiones en acciones inteligentes, participaciones sustanciales en propiedades, lucrativos acuerdos de patrocinio con la firma de cosméticos CoverGirl.

Higuaín también posee varios restaurantes en Buenos Aires, un equipo de fútbol llamado “Ángeles de Brest” y según Celebrity Net Worth, está experimentando en el sector de la moda con una fragancia llamada “Gonzalo Higuaín Seducción”.

SE / lm / ds