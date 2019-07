Guillermo Calvo: "Cristina Kirchner va a ajustar con apoyo popular, culpando a Macri"

Guillermo Calvo, economista argentino y académico de la Universidad de Columbia, habló sobre la situación económica actual y los posibles escenarios en caso de que en las próximas elecciones sea reelecto el presidente Mauricio Macri o se imponga su rival, Alberto Fernández, quien encabeza la fórmula junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una entrevista brindada al medio de Chile Diario Financiero, el economista sostuvo que entre ambos candidatos considera que “Cristina es lo mejor que le puede pasar al país” porque "va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo".

El académico aclaró que "ninguno de los dos" va a hacer que los problemas de la economía desaparezcan. Y consideró que "no está a favor de Cristina ni de su gente", aunque reconoció que —en caso de ganar— la expresidenta "puede mirar para atrás y decir ‘miren el lío que nos dejó este hombre. Ahora yo tengo que hacer el ajuste que él debió haber hecho y que no hizo'". "De repente Cristina es lo mejor que le puede pasar al país, curiosamente. Porque va a aplicar el ajuste con apoyo popular, culpando al gobernante previo", amplió.

Activos argentinos podrían ganar 20% si Macri queda a menos de 5 puntos de Fernández en las PASO

Sobre la reacción que puedan tener los mercados, Calvo opinó que ante un triunfo del oficialismo los inversionistas "tienen más tiempo para sacar su plata", porque "Macri no ha mostrado ninguna capacidad de manejar esta situación. Más bien la ha empeorado".

Calvo consideró además que "un gobierno con Cristina puede ser más creíble que el de Macri" porque según su visión, el jefe de Estado asumiría con pocos votos, en minorías legislativa, y sin la capacidad de reconocer errores previos. Además anticipó que en un segundo mandato esperaría un ajuste "muy malo". Macri va a necesitar a una persona de prestigio, pero no sé si esas personas van a querer ser parte de su gobierno. Está muy quemado", vaticinó el profesor universitario.

El acuerdo con el Fondo ayudó a que la economía no explotara, dijo Guillermo Clavo

Sobre el rol del acuerdo con el FMI, diagnosticó que es aún difícil saber si es bueno o malo. Destacó que "ayudó a que no explotara" la crisis económica, pero no ayudó a normalizar la situación. "Lo que hizo el Fondo fue poner un montón de plata encima de la mesa y decir no lo toquen. Y cuando tuvieron autorización para tocarlo, lo tocaron mal”, explicó a Diario Financiero.

A.G./F.F.