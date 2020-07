Guzmán llamó a los acreedores a "reflexionar": "No nos queremos pelear con nadie"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó una contraoferta de canje de deuda presentada por los tres principales grupos de acreedores del país, y reiteró el carácter "definitivo" de la propuesta hecha por el Gobierno para aliviar compromisos financieros por más de US$ 66.000 millones. El ministro, además, señaló que tiene la esperanza de que los acreedores “reflexionen” sobre la oferta argentina: “Ese grupo ya había manifestado el rechazo. Era algo esperado. Es un grupo de acreedores que no está entendiendo las restricciones que tiene Argentina”.

“La oferta que hicimos muestra nuestra voluntad de resolverlo. Es nuestra oferta definitiva con muchísimo esfuerzo, esperamos que se tomen este tiempo para reflexionar y decidir”, dijo Guzmán al ser entrevistado en Todo Noticias. “No nos queremos pelear con nadie. No vinimos a pelear con los acreedores”, apuntó.

Dijo esto después de que las organizaciones Grupo Argentina Ad Hoc, Comité de Acreedores de la Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje presentaran una contraoferta a la propuesta que envió el gobierno a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC) de la cual no se revelaron detalles técnicos. En el texto, los bonistas manifestaron que "la oferta actual de Argentina no alcanza una propuesta que pueda ser apoyada por los grupos acreedores", por lo que "no licitarán sus tenencias de bonos en la oferta de intercambio propuesta" por el Gobierno de este país.

Para Guzmán, los bonistas no entienden las restricciones de Argentina

Guzmán defendió que “para poder pagar lo que se endeudó el país en 2016, se tendría que haber crecido mucho” y que “los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo”. “No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables”, afirmó el ministro, que señaló que se pide a los acreedores que “ganen menos” bajando la tasa del 7% al 3%. “Aceptar lo que ellos piden es aceptar más desempleo, más angustia, tener que ajustar jubilaciones. Eso no lo vamos a hacer”, afirmó.

El funcionario señaló, sin embargo, que “hay una cantidad importante de acreedores que sí están aceptando” la oferta argentina y que el gobierno no desea comprometerse “a algo que no vamos a poder cumplir”. “Hoy es imposible pagarle al FMI en los tiempos acordados. El próximo paso es buscar un nuevo acuerdo con el FMI para reprogramar esos pagos”, afirmó en la entrevista.

Con respecto al futuro de la economía argentina tras la negociación por la deuda y la pandemia, Guzmán afirmó que el país “”tiene perspectivas positivas”. “Pensamos que el 2021 va a ser un buen año, pero hoy el mundo está viviendo una situación que no tiene presedentes. El PBI mundial está cayendo 10% y el conjunto de medidas que se llevó a cabo ha logrado que se evite que Argentina aumente la pobreza entre 2,5 y 4 millones de personas”, afirmó y agregó: “Están las condiciones dadas para que Argentina en 2021 tenga una recuperación”.

