Lacunza le respondió a Alberto Fernández por la deuda: "No es impagable"

Hernán Lacunza, ministro de Hacienda, se refirió a las declaraciones de Alberto Fernández sobre la deuda, y consideró que el país "no tiene necesidad de entrar en default" porque la deuda externa "no representa un monto impagable".

"La Argentina no está ni necesita entrar en default, y la deuda es del 70% del Producto, y ese no es un monto impagable en su volumen", dijo en declaraciones al programa Pasaron Cosas, que se emite por Radio Con Vos.

Las declaraciones del funcionario fueron en respuesta a las declaraciones del presidente electo, Alberto Fernández, quien sostuvo que “no podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía argentina". "La Argentina siempre pagó sus deudas, pero el mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina", dijo Fernández en diálogo con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa en el canal Rusia Today (RT).

Al respecto, el ministro consideró que “es un problema de plazos y no de montos”, y que la negociación de la deuda puede empezarla este gobierno, o el próximo, sobre lo que afirmó que tanto él como su equipo están dispuestos a ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, junto con los representantes que designe Alberto Fernández. En ese sentido, este jueves el organismo internacional de crédito dio una nueva señal al decir que el Fondo "está dispuesto a negociar" con el presidente electo "cuando le resulte conveniente”.

En diálogo con Alejandro Bercovich, el funcionario del Gabinete analizó por otro lado las medidas de control de cambio que tomó el gobierno después del 27 de octubre, y consideró que fueron "eficaces para preservar y dar previsibilidad a las reservas y al tipo de cambio". Sobre la transición con el equipo económico del presidente electo, Alberto Fernández, Lacunza aclaró que "no hay cogobierno" y sostuvo que el Gobierno "tiene mandato hasta el 9 de diciembre y así lo va a hacer".

Por otro lado, en diálogo con Radio Nacional, habló de la herencia que dejará el mandato de Mauricio Macri en comparación con la situación que dejó Cristina Kirchner en 2015, y dijo que son dos herencias "no deseables, con matices". "El anterior gobierno terminó con mejor fachada y peores cimientos" con condiciones futuras que "eran muy difíciles de maniobrar". Este gobierno, consideró, termina "con peor fachada en términos de bienestar y con mejores cimientos", analizó el ministro.

