Hipotecados UVA entregaron una carta a Guzmán mientras sube la morosidad

Tomadores de créditos UVA le entregaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, una carta para expresar sus reclamos en un contexto en el que crece la morosidad en las cuotas por las dificultades generadas ante el avance de la inflación.

El documento, que fue recibido por el titular del Palacio de Hacienda durante un acto en Mendoza, renovó el pedido de "una solución real que permita pagar las deudas de una manera justa".

En diálogo con la agencia NA, Paola Gutiérrez de Hipotecados UVA, advirtió que "cada vez más familias dejan de pagar" porque "ya no pueden". Además, explicó que muchas familias "lo que hacen es, por ejemplo, tratar de no caer en las tres cuotas impagas y dejan pagar dos y pagan una o abonan mes por medio, entonces el banco no lo toma como morosidad".

En la nota recientemente elevada al Gobierno, la agrupación advirtió: "La inflación no da tregua. El Índice de Precios al Consumidor navega a una velocidad crucero superior al 50% en términos interanuales".

"En tan sólo ocho meses, las cuotas se han incrementado por encima del 50% y, de ese modo, la proyección hacia fin de año señala que, en doce meses, la variación se ubique por encima del 80%. El capital adeudado corre igual suerte", remarcó.

Además, cuestionó: "Seguimos escuchando que 'hicimos negocio' con este crédito. Sin embargo, nuestra realidad indica que todos los días una familia, uno de nosotros, recibe un llamado telefónico de un estudio jurídico contratado por los bancos intimándolos al pago de cifras imposibles". "Existen más de 700 ejecuciones hipotecarias en marcha", apuntó.

Hace tan sólo unas semanas la agrupación Hipotecados UVA Autoconvocados llevó a cabo una movilización en la Ciudad de Buenos Aires con el fin de advertir que se volvió "imposible" abonar la deuda hipotecaria y remarcar que "no hay bolsillo que aguante".

A su vez, argumentó que "los salarios acumulan 44 meses consecutivos de caída frente a los precios y nada indica que ello vaya a revertirse en el corto o mediano plazo".

"Todo ello representa un presente pavoroso y un futuro muy oscuro para las 105.000 familias que confiaron en una política pública de Estado, impulsada por el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y que la actual administración prácticamente ha mantenido sin variaciones, salvo para un universo pequeño de deudores del programa Procrear del Banco Hipotecario, solo a un 7% de familias, a quienes se le brindó una salida", señaló.

En tanto, afirmó que "quienes se encuentran desesperados porque ya han caído en mora suelen acudir a la Justicia, en donde diferentes juzgados de todo el país han dictado algunas medidas cautelares buscando restablecer el equilibrio original de los contratos".

ED