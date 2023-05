Hace apenas unas horas de este 8 de mayo comenzó una nueva edición del Hot Sale, el evento de compras online que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y que muchos esperan para comprar aprovechando los descuentos de muchas marcas, que este año pueden superar hasta el 60%. Para mostrar el interés de los cibernautas, desde CACE indicaron que en la primer media hora de ventas, el sitio oficial registró más de 66.000 visitas.

Las primeras métricas arrojan que el mayor tráfico de usuarios se dio principalmente desde la Provincia de Bs. As. 35%, CABA 20%, Córdoba 9%, Santa Fe 7% y Mendoza 4%. De las más de 16.000 MegaOfertas disponibles, las más clickeadas fueron celulares, consolas de videojuegos, indumentaria deportiva, heladeras y notebooks.

Comienza el Hot Sale 2023: qué tener en cuenta para evitar estafas digitales

En cuanto al perfil etario de los usuarios, la mayor participación continúa siendo el segmento de 25 a 34 años.

En esta 9° edición participan más de 900 marcas que estarán ofreciendo descuentos hasta el 10 de mayo inclusive.

Viajes, maquillaje y seguros con ofertas mayores al 60% para seducir clientes

Los descuentos son la atracción irresistible para sumar clientes. Te compartimos un recorrido por distintos rubros y ofertas, para aprovechar descuentos de casi el 70%.

Si querés viajar, CVC Argentina participa con sus dos unidades de venta directa Almundo y Avantrip. El primero, ofrece paquetes internacionales con hasta un 30% de descuento mientras que para paquetes nacionales se pueden acceder a hasta 12 cuotas sin interés. Además, hay cupones de descuentos que alcanzan los $50.000, $35.000 y $20.000 para viajar por el Caribe, Brasil y Argentina respectivamente y beneficios exclusivos tales como 2x1 en traslados, entre otros.

Para comprar pasajes aéreos también hay distintos códigos de descuentos que van desde los $25.000 a los $50.000 e incluyen destinos como Europa, Estados Unidos, Caribe y Brasil, los valores van variando dependiendo del caso. Para vuelos domésticos, hay 12 cuotas sin interés con Aerolíneas Argentinas. La mayor rebaja se la lleva la sección de alojamientos ya que hay hasta un 68% off en hoteles All Inclusive con la posibilidad de alojar niños gratis. Para alojarse en destinos nacionales, hay hasta 55% de descuento y además 6 cuotas sin interés. Asimismo hay cupones de descuento que llegan hasta los $40.000 dependiendo del caso.

En el caso de Avantrip, apuntan a la financiación para viajar por Argentina ya que hay hasta 12 cuotas sin interés. Además, hay hasta 20% off en paquetes al Caribe y hasta 15% off para Brasil. Los alojamientos cuentan con códigos promocionales de hasta $20.000 en hoteles de todos los destinos. El caribe y Brasil cuentan con cupones mayores que alcanzan los $25.000 de regalo mientras que el descuento mayor se lo llevan los hoteles de Universal, Orlando con hasta $50.000 off.

Smiles, el programa de millas, ofrece a los clientes promociones exclusivas para canjear sus millas para volar a más de 1.200 destinos alrededor del mundo.

Entre las ofertas más destacadas, se encuentran destinos hacia Estados Unidos, Europa, y Brasil. Para aprovechar estas promociones, sólo es necesario registrarse de forma gratuita en el site del programa de millas. Van algunos ejemplos de viajes:

Brasil 100% Millas:

Directo desde Buenos Aires a Río de Janeiro con GOL: Exclusivo Club Smiles : 22.800 millas + tasas e impuestos. Clientes Smiles: 24.500 millas + tasas e impuestos.



Válido para fecha de vuelo entre 01/08/2023 y el 30/11/2023 (período de viaje). No incluye valija. Viaje Fácil aplica únicamente para los canjes realizados con la tarifa 100% millas.

Desde Buenos Aires a Nueva York con American Airlines:

Exclusivo Club Smiles : 3.000 millas + 270 USD + tasas e impuestos. Clientes Smiles: 5.000 millas + 280 USD + tasas e impuestos.



Válido para fecha de vuelo entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023 y entre 01/08/2023 y el 30/11/2023 (período de viaje). Incluye Valija. Smiles & Money (millas + pesos) no aplica para reservas de Viaje Fácil.

Desde Santiago de Chile a Madrid con Avianca: Exclusivo Club Smiles : 94.000 millas + tasas e impuestos. Clientes Smiles: 115.000 millas + tasas e impuestos.



Válido para fecha de vuelo entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023 y entre 01/08/2023 y el 30/11/2023 (período de viaje). Incluye Valija. Viaje Fácil aplica únicamente para los canjes realizados con la tarifa 100% millas.

La tecnología, la indumentaria y los viajes suelen ser las ofertas más buscadas del Hot Sale.

Belleza femenina

Algunas marcas como Natura, llegan a ofrecer precios hasta 60% off en sus productos de perfumería, cuerpo, maquillaje, rostro y en repuestos; entre otros. Además, como parte de su iniciativa triple impacto, la marca donará libros a 1 escuela primaria pública de Argentina cada 1500 pedidos recibidos, durante Hot Sale y Hot Week.

"Sabemos que muchos de nuestros consumidores nos eligen por este motivo (de ser una empresa trilple impacto), y por eso queremos darles la posibilidad de sumarse directamente con su compra a una causa tan relevante como la educación pública”, aseguró a PERFIL Santiago Del Giudice, Gerente de Digital Commerce, Retail y Growth de Natura Argentina.

En el caso de Avon, Avon ofrece promociones 2X1, paquetes de productos seleccionados y descuentos de hasta 55% off. Hay ofreras de maquillaje, con hasta 50% off y sets de la línea Power Stay con delineadores, máscara, bases, correctores y labiales, incluyendo los nuevos Labiales líquido Glitter Effect, entre otros. En la categoría Cuidado del rostro (skin care), hay descuentos de hasta el 55%,

promociones de 2x1 y sets de productos. En cuanto a Perfumería, ofrece descuentos de hasta un 50% y sets seleccionados. Los descuentos de la categoría de Cuidado Corporal alcanzan el 55%, con opciones de 2x1 y sets, de lociones Avon Care y la línea Encanto, entre otros.

Seguros de automóviles

Otra marca con descuento del 60%, pero lejos de la belleza femenina es Answer, el canal de venta directa de Seguros SURA, que se sumó a esta edición de Hot Sale y ofrece hasta un 60% off en 3 cuotas para cobertura de autos a través de su e-commerce. Además, hacen incapié en que el seguro se puede contratar 100% online del seguro desde su web.

Descuentos bancarios

El marketplace del ITAU ofrece de lunes a miércoles: la posibilidad de financiar las compras con tarjeta de crédito y hasta 9 cuotas sin interés y con tarjeta de débito, 25% de reintegro, tope $5.000.De jueves a domingo: con tarjeta de crédito, hasta 9 cuotas sin interés y con tarjeta de Débito un 50% de reintegro, tope $10.000.

La Tienda iupp participa con más de 3000 productos de las categorías tecno y electro con hasta un 35% de descuento. Además, ofrece a los clientes del banco envío gratis en seleccionados, ofertas de hasta $20.000, celulares, notebooks, televisores, pequeños electro, tiendas oficiales y productos para equipar el hogar.

Los cibernautas esperan el Hot Sale para acceder a buenos descuentos en viajes.

En el caso del Banco Comafi, la campaña se llama, “Descuentos que arden” y llegan al 30% con tarjeta de débito, con tope de $10mil por transacción; 10% con crédito, con tope de $6 mil por transacción + 12 cuotas sin interés y promos de 18 cuotas sin interés

Las tarjetas de crédito, el medio de pago más elegido

Por su parte, desde Tiendanube aseguraron que tuvieron el primer pico de ventas entre las 00.00 y las 00.16 horas del comienzo del evento, con un ritmo de 595 de productos vendidos por minuto.

Como corolario de las primeras 6 horas del Hot Sale, sólo en esta plataforma de e-commerce, se realizaron 29.258 transacciones, con un ticket promedio de $20.569, que alcanzaron una facturación total de $601.817.328. El mayor pico de ventas desde el inicio oficial del evento se dio a las 00:16hs horas con un ritmo de 595 de productos vendidos por minuto.

“Cómo todos los años, Indumentaria es la categoría estrella y el pago con tarjeta de crédito el más elegido por los compradores, en un 78%. Las cifras reflejan que los consumidores esperaban ansiosos esta fecha para ahorrar dinero en sus compras”, comentó Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube Argentina.

Las categorías más elegidas por los usuarios al momento son: