Sigman: la vacuna Oxford-Astrazeneca se empezó a fabricar el miércoles pasado

“La vacuna de Oxford Astrazeneca se empezó a producir el miércoles de la semana pasada”, confirmó el CEO del Grupo Insud, Hugo Sigman, que con mAbxience está a cargo de la fabricación del principio activo.

“Nuestra vacuna va a estar a fines de marzo y principios de abril”, detalló durante la primera jornada de la 26ª Conferencia Industrial de la UIA. “Para julio-agosto va a haber una buena parte de la población vacunada y una situación distinta”, anticipó sobre la pandemia.

Sigman consideró que “es una vacuna muy fácil de fabricar y por eso va a haber tantas vacunas en el mundo, hay más de 180 empresas fabricando” y se mostró optimista también por los tratamientos con suero equino hiperinmune y la ivermectina. “Esta vacuna está generando solidaridad y comunicación, un intercambio de conocimiento científico que no se ha visto antes. Eso generó una reacción positiva que espero se pueda trasladar a otros ámbitos de la vida política”, planteó.

En ese contexto, consideró que si bien el Gobierno fue parte de la generación de ayudas durante la pandemia, el estímulo para la producción “tiene que ser mayor, ser el eje de los intereses nacionales, la de calidad que puede generar producción, sustitución de importaciones y exportaciones.

La primera jornada de la Conferencia giró sobre la cooperación público-privada, la educación y la tecnología. La Unión Industrial Argentina inauguró su Centro de Industria X, desarrollado con Accenture. En la presentación estuvieron el titular de la UIA, Miguel Acevedo; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el titular de Accenture, Sergio Kaufman y también el representante de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, y Gustavo Beliz como representante del Gobierno Nacional.

"Tenemos que tener una visión de país que sostengamos con el tiempo, le toque a quien le toque gobernar. Si no logramos consensos en pilares básicos, si no superamos la idea de un presidente fundador, no vamos a salir adelante", enfatizó Rodríguez Larreta.

Sobre el Centro de Industria X, en la sede tradicional de Avenida de Mayo, Acevedo, dijo que "va a dar capacidades no solo a la industria, sino también a la educación y a los trabajadores, una oportunidad de tomar las enseñanzas que vaya produciendo".

A la espera de una convocatoria al Consejo Económico y Social, Sigman abogó por el fin de la confrontación e indicó que “hace falta un sector privado que invierta en la generación de nuevos productos y un gobierno que acompañe. “Estamos atravesando un momento difícil y hay que tomarlo como provisorio porque se toman medidas que no generan confianza. Sin eso va a hacer imposible que la desocupación y la pobreza disminuya”, remarcó el empresario del sector farmacéutico.

También el presidente de la Conferencia Industrial, Daniel Funes de Rioja, titular de Copal y parte del comité ejecutivo de la UIA, abogó por un “camino federal” y consensos productivos. El evento anual tendrá cuatro jornadas y se extenderá hasta el jueves, con la presencia de ministros, ex funcionarios y economistas, entre otros.

“La pandemia abrió una visión de desarrollo que es diagonal, que el tiempo y espacio son relativos. Es un desafío de humanidad, no de tecnología, que es un medio. La organización tiene que estar orientada al ser humano, por eso es importante que los gremios y las escuelas aprovechen el centro industrial. Y el Gobierno tiene que apoyarlo para que se multiplique en el país”, agregó Beliz.