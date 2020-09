El INDEC difunde este miércoles la pobreza del primer semestre de 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer, en la tarde de este miércoles 30 de septiembre, la evolución que registró el índice de pobreza durante el primer semestre de 2020. Este período estuvo marcado por la caída de los ingresos y el incremento de la desocupación ante la pandemia de coronavirus y la cuarentena dispuesta para combatirlo, por lo que se espera que, después de una última medición de 35,4%, la cifra supere el 40%.



El impacto de la crisis profundizada por la cuarentena ya se vio reflejado en otros indicadores que difundió el organismo estadístico: el Producto Bruto Interno (PBI) marcó una caída de 19,1% al cierre del segundo trimestre del año. La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), registró un avance de 42,8% en los últimos doce meses, mientras que el índice de salarios se incrementó 36,4% en el mismo período.



La última medición de pobreza del Indec fue difundida en marzo pasado y reflejó los datos del segundo semestre del 2019: un 35,4% de los habitantes de la Argentina se encontraba en situación de pobreza, y el nivel de indigencia se ubicó en el 8%. La cifra que se conozca hoy incluirá los tres primeros meses del año, marcados por la crisis económica desatada en abril de 2018; y el segundo trimestre, que estuvo signado por la fase de aislamiento estricto que impidió buena parte de la actividad económica y laboral del país.

Indec: se sigue ampliando la brecha entre los ingresos de más pobres y más ricos

De esta manera, 16,4 millones de argentinos, sobre una población de 47 millones, no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza. De esa cifra, además, 3,7 millones no tenían dinero ni siquiera para alimentarse todos los días, según el reporte oficial.

Además, la Canasta Básica Alimentaria (CBA, que determina el ingreso mínimo para no caer en la indigencia) subió en agosto 2,6% respecto a julio y un 41,7% en la comparación interanual. Asi, una familia tipo (de 4 integrantes) necesitó de $45.478 de ingresos mensuales para no caer en la pobreza y de $18.792 para esquivar la indigencia.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anticipó la semana pasada que "los índices de pobreza sin duda van a dar un aumento importante" y remarcó que "lo primero es recuperar a los que cayeron en la pobreza en la pandemia".

Por su parte, el consultor Artemio López, director de Consultora Equis, advirtió en Reperfilar que el índice de pobreza durante la cuarentena podría ubicarse en torno al 45%.

