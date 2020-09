La distribución del ingreso mejoró tres puntos porcentuales respecto de igual período del 2019 y registró la misma mejora respecto de diciembre último, sin embargo, la desigualdad sigue siendo enorme en la Argentina, ya que la población más pobre percibió este año ingresos 25 veces más bajos que el sector más rico. El ingreso promedio individual del total de la población en el segundo semestre del año alcanzó los $16.174 y se ubicó por debajo de las líneas de indigencia y pobreza, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Y el otro dato dramático de la situación social en la Argentina lo pintó otro dato que el organismo oficial encabezado por Marco Lavagna es que el 80 por ciento de la población ocupada tenía en el segundo trimestre individuales ingresos máximos de $40.735 de promedio, una cifra que se encuentra por debajo del costo de la canasta básica total que mide la condición de pobreza, que en junio pasado era de $43.810.

En la comparación por ingreso total familiar el 60% de los hogares no tenía ingresos superiores a $43.764, y tampoco alcanzaba a cubrir el nivel de pobreza.

Ese 60% de la población percibía ingresos de hasta $27.000 por mes al término del segundo trimestre del año, en medio de una desmejora de la distribución según el coeficiente de Gini, informó este jueves 24 de septiembre el Indec.



El informe "Distribución del Ingreso" precisó además que el 10% más pobre de la población ocupada concentraba el 1,8% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico explicaba el 26,7%, al término del segundo trimestre del año.

De esta forma, el ingreso promedio per cápita del total de la población, sobre una población económicamente activa estimada en 28.604.720 personas, alcanzó los $16.174, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $11.667 al cierre del segundo trimestre.



La suma total de ingresos de la población creció 21,9% en relación con igual trimestre de 2019; los ingresos laborales crecieron 15 % y los no laborales, 41 %. “En la dinámica de 'no laborales' se destacaron los subsidios o las ayudas sociales del Gobierno” en medio de la pandemia de coronavirus, precisó el Indec en su informe.



En medio de esta situación, el segundo trimestre del corriente año mostró una desmejora en los términos de equidad, en base a lo reflejado por el Coeficiente de Gini, que tiene al número cero (0) como el nivel de mayor igualdad y al uno (1) con el mayor desequilibrio.



Así, el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó en el segundo trimestre del año un valor de 0,451 puntos, contra 0,434 de igual período del 2019.

Esta desmejora en la distribución del ingreso se produjo en un período de 12 meses en que la inflación fue del 42,8 %, el Índice de Salarios aumentó 36,4% y la actividad económica cayó 19,1%. En ese escenario, la desocupación se ubicó en el 13,1% en el primer trimestre, contra 10,6 de abril-junio, debido a la caída de la actividad económica agudizada por la pandemia.



Respecto a la población ocupada, 9.546.078 personas, el Indec dio cuenta que se registró un ingreso promedio de $ 31.868 y uno mediano de $27.000. Hasta el 60% de esa población ganaban hasta $ 30.000. Además, "se observó una caída de 2.585.452 personas ocupadas con ingresos respecto al mismo trimestre del año anterior”, precisó el informe del Indec.

