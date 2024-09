En el mundo empresario, la posibilidad de que se produzca una lluvia de importaciones genera pánico, por el temor a que la producción nacional no logre la supervivencia en ese contexto. Si bien dan por sentado un “cambio de paradigma” en el modelo económico, con relegamiento de la actividad fabril, aún confían en que los cambios en el escenario laboral y en las reglamentaciones burocráticas les permita sobrevivir. Aunque dejaron claro que la competencia es desleal ante países con subsidios, financiamiento y un mercado laboral favorable a la actividad industrial.

Con una claridad poco frecuente entre los integrantes del establishment, el presidente de la Sociedad Comercial del Plata, Ignacio Noel, se quejó de que las empresas argentinas compitan con las importaciones en condiciones de desventaja. Señaló los beneficios de origen que tienen los productos que pujan por entrar en el mercado argentino, como promociones estatales y financiamiento barato. Además, se lamentó por el “subsidio al dólar” que aplica el Gobierno para mantener planchada a la divisa estadounidense, como también el cepo cambiario, que “pone una pistola en la cabeza a los exportadores para venderle sus dólares al Banco Central”.

“El tipo de cambio no es libre en la Argentina, por más que haya un gobierno liberal, los exportadores están obligados por la ley penal cambiaria a venderle los dólares al Banco Central, al precio que estipula el gobierno liberal”, se lamentó Noel, luego de reclamar: “Yo quiero dólar libre, que pueda comprar todos los dólares que quiera y que venda todos los dólares que quiera vender cuando yo quiera venderlos”.

“Los gobiernos se enamoran del dólar barato”

En una entrevista publicada en La Fábrica podcast (realizado por empresarios industriales), el dueño del holding argentino, que integra empresas de distintos sectores, insistió en que “un industrial que exporta, tiene una pistola en la cabeza, con un plazo perentorio que, si no cumplís, tenés una denuncia penal cambiaria, porque no liquidaste los dólares”. Pero admitió que el cepo cambiario no es novedoso, sino que es una situación por la que atraviesa la Argentina desde 1821.

“Argentina siempre tuvo una economía bimonetaria, con distintos grados de prohibición o autorización a operar con las dos monedas, pero hace 200 años que tenemos dos monedas”, sostuvo Noel, y señaló que “la mejor manera de cubrirte es que los negocios tengan generación en las distintas monedas en la que funciona la economía”.

Sin pedir devaluación, el empresario se quejó de que “los gobiernos en la Argentina se enamoran de los dólares baratos”, al sostener que son “la droga que permite generar consumo por encima de lo que permitiría la economía en condiciones normales”. “Tendría un dólar muchísimo más alto, y no estoy pidiendo devaluación, sino que la economía argentina pueda competir y acercarse a la de Canadá, con una economía que no esté tan regulada, porque introduce distorsiones”.

Competir contra países que financian las exportaciones

“Somos competitivos, pero el problema es que cada vez que viene un gobierno que logra financiamiento externo o introduce el control del tipo de cambio, lo hacen para que haya un dólar más barato y no uno más alto que es el que surgiría del mercado. Entonces, te funde”, alertó Noel. El empresario reclamó que a los empresarios argentinos no los “hagan competir con un dólar subsidiado, contra importaciones que entran a un dólar más bajo que los que paga el mercado”.

"Competitividad en la Argentina se hace bastante, porque en un país que pasa de la economía de (Guillermo) Moreno o Alberto Fernández a la de (Javier) Milei, sin escalas, y te mantenés vivo y produciendo, si no sos competitivo, evidentemente no sobrevivirías. Sos como un tipo que lo sacás del sauna y lo metés en un frigorífico. Nosotros somos re contra competitivos", graficó el empresario.

En términos de financiamiento, el presidente de Sociedad Comercial del Plata, holding que controla las marcas como Morixe y Dapsa, entre otras, lamentó que, ante la apertura de las importaciones, las empresas argentinas tengan que “competir contra países que cuentan con crédito para los privados a tasa 5% anual o menos, con mercado de trabajo desregulados, y donde no tenés la industria del juicio”.

“Es increíble estar defendiéndonos cuando te tendrían que hacer un monumento por tener una fábrica. Además, en Argentina, el valor agregado del sector industrial por puesto de trabajo es el doble que en el sector público o el 70% más alto que en el sector agropecuario. Que estés discutiendo hoy en día y teniéndote que defenderte porque dicen que sos prebendario, es un disparate. No hay magia. Es porque hay capital invertido y hay eficiencia”, sostuvo.

Respuesta antipiquete para un “mercado de trabajo competitivo”

Noel también apuntó a un “mercado de trabajo competitivo”, y reclamó la eliminación de un “mercado en donde toman la fábrica y la policía protege al piquete que está en la puerta”. “A mí me hacen competir con dólar subsidiado, mercado de trabajo inelástico, en donde tengo que discutir una paritaria y no estoy de acuerdo te tomo una fábrica o te hago un piquete. Entonces, no manejo nada. No manejo el personal, la carga fiscal, que me pone la tasa de Seguridad e Higiene, el Anses, y lo demás, los políticos, el tipo de cambio me lo fija el Banco Central. Entonces, soy el dueño para comerme todos los problemas”, alertó.

En ese contexto, el Gobierno nacional reglamentó otro capítulo de la reforma laboral, introducida en la Ley Bases aprobada en el Congreso, en donde permite la implementación del Protocolo de Actuación Frente a los Bloqueos en las fábricas “a fin de contribuir a la protección de la normal actividad de las empresas que pudieran sufrir una merma o parálisis de su producción a causa de acciones que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o visiblemente inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías a sus instalaciones”.

“Se entenderá por ‘bloqueo’ a las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos, de cualquier naturaleza, que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional”, señaló el Boletín Oficial. Ante esa situación, se permitirá el despliegue de las fuerzas policiales y de seguridad federales más próximas a fin de que hagan cesar el bloqueo y restablezcan el normal ingreso y egreso de personas, vehículos o mercaderías en el establecimiento afectado”.