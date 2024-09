Movilidad jubilatoria: se partió el bloque que preside De Loredo y el gobierno se encamina a vetar la ley

Las previsiones de algunos diputados cordobeses que en el jornada de ayer aseguraron que estaban “muy jugados” con los números para confirmar la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria se confirmaron este mediodía, cuando cinco diputados de la UCR se reunieron con el presidente Javier Milei en una clara maniobra para confirmar el veto a la ley.

Milei se reunió con cinco Luis Picat, Michel Tournier, Pablo Cervi, Martín Arjol y Ricardo Campero. El encuentro contó también con la presencia de la Secretaria General de la presidencia Karina Milei y el ministro de Defensa, el radical Luis Petri.

Fuentes cercanas al gobierno señalaron que la movida “de acercar” a los diputados radicales estuvo a cargo de Patricia Bullrich. Si el gobierno recibe el apoyo de los cinco diputados sería la cantidad necesaria de voluntades que necesita para sumar al piso de 82 legisladores dispuestos a rechazar el intento del peronismo, la izquierda, el pichettismo y un sector de la UCR, que pretenden recomponer los haberes de los jubilados. Con 87 diputados sobre 257, el oficialismo tendrá garantizado el tercio que impida el objetivo de sus adversarios.

De los 33 diputados radicales hay al menos siete que podrían no acompañar la intención de sus colegas a pesar de haber votado a favor del proyecto en junio. Uno de los primeros en sincerar su posición fue el tucumano Mariano Campero, quien en la última reunión de bloque adelantó su voto negativo bajo el argumento de que los fundamentos del veto inclinaron su posición a favor del Gobierno.

En tanto, Soledad Carrizo deslizó su intención de no insistir con el proyecto jubilatorio tal cual se sancionó. La diputada hizo foco en la necesidad de proteger el equilibrio fiscal. Por eso, la secretaria parlamentaria del bloque radical propuso una salida intermedia: insistir parcialmente en algunos de los artículos de la ley vetada, fundamentalmente con el que establece la recomposición del 8,1% por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno.



En ese sentido, trascendió que Carrizo contaría con el respaldo de De Loredo, quien votará a favor de la insistencia de fracasar esta alternativa, ya que como jefe de bloque no puede volver a quedar descalzado de su tropa en un tema tan troncal para el partido.

Pr su parte, el senador nacional de Unión por la Patria, Mariano Recalde, sostuvo a Perfil que “sería un escándalo que haya diputados que cambien su voto a favor. Sería un escándalo y habría que investigar bien por qué cambiaron su voto, que den explicaciones de cara a sus votantes y de cara a la sociedad”.