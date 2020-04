Canje de deuda: intensifican gestiones para "convencer" a los acreedores

Fernando Nolé

En el inicio de la semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su gabinete intensificarán las gestiones con los acreedores externos, con el objetivo de "acelerar las conversaciones" y encontrar puntos de consenso que puedan llevar la iniciativa de la reestructruación de la deuda a un nivel de adhesión exitoso.

Fuentes del Gobierno aseguraron que el ministro redoblará las conversaciones con los tenedores de bonos argentinos bajo legislación extranjera. Las negociaciones se desarrollarán con los representantes de bancos de inversión y fondos, con la coordinación de los agentes elegidos para la reestructuración de la deuda. La adaptación a las formas de trabajo que demanda la pandemia del coronavirus será inevitable. "Serán contactos telefónicos y teleconferencias en algunos casos", comentaron las fuentes.

El objetivo del Ministerio de Economía es ir "gestionando con los tenedores de bonos para convencerlos de que acepten la propuesta", la cual se basa en una quita del 5,4 por ciento en el capital, del 62 por ciento en intereses y un período de gracia hasta 2023.

Guzmán admite riesgo de default y recesión hasta el 2021

Lo que busca el Gobierno es contrarrestar "la negativa a la oferta" que ya expusieron los tenedores de bonos bajo ley extranjera. Los fondos de inversión consideran que la quita de intereses debería reducirse, que habría que modificar el plazo de gracia, y que el país debería realizar "algún esfuerzo extra" y concretar "algún pago en este año", más allá de los efectos de la pandemia del coronavirus.

Dentro del amplio espectro de bonistas privados, un grupo de acreedores nucleados en el Comité de Acreedores de la deuda Argentina (ACC, en inglés) concretó formalmente el rechazo a la oferta que hizo el gobierno en la semana. También los tenedores de bonos de los canjes de 2005 y 2010, asesorados por el ex abogado de Paul Singer, Dennis Hravitzky, consideraron que la propuesta no había tomado las consideraciones del sector privado.

Para algunos especialistas, el rechazo era previsible, dado que era la primera propuesta del gobierno y tiene aspectos "muy agresivos", según su mirada. Un informe del Credit Suisse sostiene que se espera que haya mejoras en la oferta durante la negociación. Este miércoles el Gobierno debería pagar US$ 500 millones por uno de los bonos que se incluyó en el canje pero se descuenta que no lo hará. Tendrá entonces hasta el 22 de mayo como plazo de gracia para no entrar formalmente en default.

