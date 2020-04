Un nuevo grupo de bonistas rechazó este lunes 20 de abril la oferta por la reestructuración de la deuda externa presentada la semana pasada por el Gobierno argentino. El grupo, el segundo que plantea diferencias con la iniciativa del Ejecutivo nacional, está integrado por unos veinte fondos de inversión liderados por Monarch, HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group Ltd.

"Lamentablemente, las opiniones del Grupo de Titulares de Bonos de Canje no se han tenido en cuenta de ninguna manera en la oferta de canje anunciada por la Argentina", explicaron los bonistas en un comunicado al que accedió PERFIL. "En lugar de seguir un curso de compromiso constructivo, la Argentina ha optado por hacer una oferta unilateral. La propuesta de la Argentina no representa el resultado de negociaciones de buena fe, por lo que el Grupo de Titulares de Bonos de Canje la considera inaceptable y no tiene intención de apoyarla", agregaron.

El grupo de titulares de bonos de Canje actualmente posee, en conjunto, más de US $ 4 mil millones de capital, o más del 16% del total de los bonos emitidos por la Argentina bajo los acuerdos de 2005 y 2010. Los representa como abogado Dennis Hranitzky, director de deuda soberana en Quinn Emanuel y ex asesor del titular del fondo Buitre NML Capital, Paul Singer, en los juicios contra Argentina, tal como informo PERFIL el pasado 16 de febrero de 2020.

Los dueños de la deuda privada se reúnen en tres grandes grupos antes de negociar con Guzmán

Los acreedores están encabezados por Monarch Alternative Capital y sus fundadores son conocedores de los procesos de reestructuración de deuda soberana. Fueron parte de Lazard (ex Lazard Freres), la firma que tradicionalmente asesoró a la República Argentina durante los canjes de deuda post 2001.

En el comunicado dado a conocer este lunes 20 de abril, sostienen que "estos bonos representan los intereses de miles de inversores institucionales y personas individuales en cuyo nombre invierten los miembros del Grupo de Titulares de Bonos de Canje". "El Grupo de Titulares de Bonos de Canje está compuesto por un gran número de inversores institucionales que poseen Bonos de Canje regidos por el acuerdo de 2005 de la Argentina. Los Bonos de Canje se emitieron a inversionistas que participaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 en los que los tenedores de bonos aceptaron voluntariamente grandes reducciones en el valor presente neto para ayudar a la Argentina a recuperarse del incumplimiento de 2001", completaron.

FeL/FF