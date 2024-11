"Quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal”, sostuvo el presidente Javier Milei en el foro Llao Llao de abril de este año, a su vez agregó que el “futuro será con mucha baja de impuestos”, les prometió a los principales empresarios del país. La semana que viene llegará a la Argentina el economista irlandés Alan Barrett y expondrá las claves del logro del país europeo, como por ejemplo la baja de impuestos. Además, se encuentra entre los primeros lugares en el ranking de países del índice de libertad económica que el economista libertario tanto pondera.

“Nosotros siempre hemos mencionado, como un caso testigo, de lo que podría ser, el caso de Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos”, comentó Milei en el Latam Economic Forum en junio. Si bien la diferencia entre ambos países es del 26% no del 50, Irlanda tiene un PBI por habitante de US$ 103.684,9 mayor al del país norteamericano que es de US$ 81.695,2, de acuerdo con los datos del Banco Mundial (BM) a precios actuales del 2023. Si se toma a precios constantes, el país europeo ostenta un PBI per cápita de US$ 82.724, EE.UU de US$ 65.020 y para tener una referencia, el de Argentina es de US$ 15.316.

En las últimas décadas, el modelo económico irlandés se caracterizó por políticas que fomentan la inversión extranjera directa, en especial en sectores como la tecnología, la farmacéutica y los servicios financieros. Según el BM, el país europeo creció ininterrumpidamente desde el 2013, hasta el año pasado que tuvo una caída de su PBI del orden del 3,2%. El salto de Irlanda se dio en 2015, cuando la economía creció un 24,5% ese año y el PBI per cápita a precios constantes saltó de 45.450 a 56.042, se acercó al de Estados Unidos, ya que venía muy rezagado y a partir de 2017 lo superó.

Uno de los principales ejes que llevó a Irlanda a crecer fueron los impuestos bajos, en torno al 12,5%, a las grandes corporaciones de internet como Meta, Amazon, Apple y Google que se radicaron en la isla para registrar sus patentes y pagar menos impuestos. Esto hizo que creciera el PBI del país europeo. A su vez, se vio beneficiado por el Brexit, los capitales ingleses para no perder beneficios impositivos de la Comunidad Europea se fueron para Irlanda.

“El PBI se calcula en términos de todo el valor agregado que vos ponés en una economía, pero a su vez también ahí le sumas, por ejemplo, si una empresa se instala y tiene patentes por un determinado valor, se suma. Entonces ahí están instaladas las grandes multinacionales, porque Irlanda cobra menos que la media europea, entonces tributan ahí. Esto lo que hizo fue que se expanda artificialmente el PBI. Le da un PBI altísimo y a su vez, como tiene una población muy reducida, son 5 millones de habitantes, vos decidís ese PBI aumentado por la cantidad de habitantes y tenés un PBI per cápita enorme”, sostuvo a PERFIL Guido Agostinelli, economista y autor del libro “Falacias Libertarias”, para el cual viajó a Irlanda y otros países que mencionó Milei como referencia.

“Eso no quiere decir que eso se traslade en la economía o en el ciudadano de a pie. Lógicamente, hay una demanda laboral que es ínfima de estas multinacionales. Según el último dato que vi estaba rondando el 15% de demanda laboral, fíjate que mueven completamente el PBI pero, sin embargo, la demanda laboral es muy pequeña. De hecho, por eso está este factor que te comentaba de la emigración de los irlandeses hacia el resto de Europa. Después hay una medida que es la del consumo de las familias, y el consumo de las familias del 2015 para acá viene en caída. O sea que no es cierto que las familias estén mejor ni mucho menos”, agregó Agostinelli.

Por otra parte, el nivel de desarrollo de Irlanda está sustentado en la intervención de su estado en la economía. El agua potable es gratuita para los hogares, no así para las empresas, tiene empresas públicas como la de radiodifusión que es del Estado, la electricidad y los ferrocarriles son estatales, así como la mayoría de los aeropuertos y el correo también es público. A su vez, la educación es pública y gratuita, (incluso para extranjeros provenientes de la Comunidad Europea, y quitaron los aranceles en las universidades y la educación privada está subvencionada por el 90% de sus gastos. Hay subsidios de todo tipo, aunque también con altos impuestos a la ciudadanía.: El IVA es el 23% y el impuesto a los asalariados está arriba del 50%, en Argentina es el 35% de ganancias como tope máximo.

Por otra parte, Irlanda cuenta con seguros de desempleo y otros tipos de “planes”. “Tenés planes sociales para quienes por ejemplo se quedan sin trabajo y que de hecho se pueden ir renovando prácticamente indefinidamente. Después, por otro lado, tenés planes de vivienda que son bastante deficitarios, pero que existen porque el problema más grave que tiene hoy Irlanda es la falta de vivienda. Hay una escasez de vivienda que hace que mucha gente, sobre todo los jóvenes, emigren. Así que es un modelo intervencionista con sus falencias”, concluyó Agostinelli.

Quién es Alan Barrett, el economista irlandés que apoya el modelo que inspira a Javier Milei

La semana próxima llegará a la Argentina el economista Alan Barrett, Director Ejecutivo del Economic and Social Research Institute (ESRI) de Irlanda, un organismo que se encarga de realizar investigaciones económicas y sociales sobre cuestiones clave que enfrenta ese país para el desarrollo de sus políticas públicas.

El modelo irlandés es siempre mencionado como el norte al cual quiere avanzar el Gobierno de Javier Milei. Una serie de políticas que comenzaron a mediados de la década del '80 transformaron a Irlanda de un país pobre a uno de los más ricos a estar entre los mejor posicionados de Europa.

Barrett pondrá el foco en la importancia de la cohesión social, el desarrollo inclusivo y la integración regional a través de la Unión Europea como pilares de crecimiento. Además, explorará el papel de la reforma tributaria y el apoyo estratégico a sectores clave como elementos esenciales para lograr un crecimiento equilibrado.

El profesor Barrett obtuvo su Ph.D. en Economía en la Universidad Estatal de Michigan en 1994, y ese mismo año se unió al ESRI. A lo largo de su carrera, ha sido segundo en el Departamento de Finanzas de Irlanda (2001-2003) y en el Trinity College Dublin (2011-2013). Su investigación se ha concentrado en áreas como la economía laboral, la economía de la población y la macroeconomía, con trabajos publicados en revistas académicas de renombre, incluyendo Labour Economics, Journal of Population Economics, y Oxford Review of Economic Policy, entre otras.

