El FMI comentó cómo avanzan las negociaciones con Argentina por un nuevo acuerdo

El Fondo Monetario internacional, a través de su portavoz oficial, Julie Kozack confirmó que las autoridades de la Argentina "están en este momento explorando la opción de pasar a un nuevo acuerdo con el FMI".

La directora de Comunicación del Fondo Monetario Internacional se refirió al tema en la rueda de prensa habitual con los medios internacionales y allí también señaló que el organismo multilateral de crédito "está listo para apoyar a la Argentina y a su pueblo en afianzar los logros alcanzados hasta ahora y en abordar los retos que todavía persisten".

Javier Milei se reunió con la directora del FMI en el marco de las negociaciones para un nuevo acuerdo

En cuanto a las revisiones del programa que el país mantiene con el FMI, Kozack señaló que "el directorio ejecutivo finalizó la octava revisión del programa de Argentina el 8 de junio por un monto total de desembolsos que fue de 41.400 millones de dólares estadounidenses".

En ese momento confirmó que "las autoridades están en este momento explorando la opción de pasar a un nuevo acuerdo con el FMI".

Además, apuntó que "las autoridades de Argentina continúan poniendo en práctica su programa de estabilización monetaria y el programa está arrojando resultados increíbles que incluyen una reducción considerable de la inflación en cuanto a excedentes fiscales y también mejorar la cobertura de reserva", comentó.

También aseguró que "hay señales de una recuperación tanto en la actividad económica como en el salario real y el personal técnico del FMI continúa trabajando estrechamente con las autoridades. Está listo para apoyar a la Argentina y a su pueblo en afianzar los logros alcanzados hasta ahora y en abordar los retos que todavía persisten", dijo.

Qué dijo la portavoz del FMI sobre el valor del dólar

Kozack también fue consultada acerca del tipo de cambio actual. "A la pregunta acerca de las restricciones cambiarias, lo que puedo decir es que el programa de estabilización, repito, ha arrojado resultados mejores de lo previstos. Hasta la fecha es así, y para mantener la sostenibilidad de estos resultados impresionantes en cuanto a estabilidad y crecimiento, por supuesto, es de importancia decisiva seguir adoptando un grupo de políticas coherentes, sobre todo en materia fiscal y monetaria", señaló.

En ese sentido reforzó la idea del apoyo al gobierno: "Nuestro equipo y las autoridades están trabajando estrechamente sobre estos temas a medida que continúan con este diálogo muy constructivo", argumentó.

Fondos frescos que llegan del Banco Mundial y del BID

Además de la búsqueda de fondos que parece haber iniciado el gobierno con el Fondo, en las últimas horas se conoció que el gobierno de Javier Milei consiguió financiamiento por US$ 4.000 millones por parte del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ambos casos, son fondos que serán destinados a programas sociales y proyectos de optimización de recursos públicos.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el directorio del BID aprobó este miércoles un crédito por US$ 2.000 millones para el país. En simultáneo, las autoridades del BM dieron el visto bueno a un crédito de US$ 1.000 millones y la semana que viene se discutirán otro por US$ 1.000 adicionales.

