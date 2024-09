Javier Milei visitó la Rural en un gesto hacia el campo tras el ataque a la sede

Lugo de que se cumpla una semana del ataque a las oficinas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) con un paquete explosivo, el presidente Javier Milei visitó esta tarde la sede porteña de la organización ruralista y mantendrá un intercambio con el titular de la entidad, Nicolás Pino.

En efecto, el jefe de Estado formó parte de la Exposición del Centenario de la Asociación Criadores de Hereford, un acontecimiento que celebra los 100 años de vida y que comenzó el miércoles 11 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 14.

Liberaron al agente inmobiliario detenido por el paquete bomba que estalló en la Sociedad Rural

Milei visitó la Rural tras el ataque a las oficinas porteñas

Milei asistió al convite a las 16 con buena parte de su gabinete, recorrió las instalaciones, intervino en la coronación del "Gran Campeón Hereford". En concreto, la presencia del mandatario cristaliza un gesto de apoyo del Gobierno hacia el campo.

"Bienvenidos a la casa del campo. Gracias a como se están sucediendo las cosas, tenemos el privilegio de tener al presidente de la Nación con nosotros, acompañado por parte de su gabinete. Gracias, presidente, por acompañarnos. Este es el país que nosotros proyectamos. El país de la ganadería, del campo, pujante que seguramente vamos a seguir construyendo de ahora en más", le agradeció Pino a la comitiva oficial.

Acompañaron al Poder Ejecutivo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el vocero presidencial, Manuel Adorni. Después de colocarle el manto al campeón Hereford, el jefe de Estado y su comitiva abandonaron el predio entre aplausos por parte de los asistentes del suceso rural.

Cómo fue el ataque contra la Rural

La explosión de un paquete enviado por correo privado a nombre del presidente de la SRA el jueves de la semana pasada es investigada por el juez Daniel Rafecas. El hecho ocurrió en las oficinas de Juncal al 4400 en el barrio porteño de Palermo, donde la detonación de una caja afectó a cuatro personas. Ninguna sufrió heridas de gravedad.

Por otra parte, Rafecas detuvo y más tarde excarceló al único sospechoso del atentado contra la Rural, identificado como Alberto Soria. El magistrado dictó la falta de mérito y decidió liberarlo después de confirmar que no había sido el responsable de entregar el paquete bomba en la sucursal de Barracas del correo privado Andreani.

En diálogo con Radio Perfil, Nicolás Pino señaló que la entidad rural seguirá "haciendo lo que hacía” antes del ataque y explicó que “toda construcción política se debe hacer en base al diálogo y los consensos”.

“Lo importante es que todos los involucrados en el hecho estamos fenómeno. Aunque da mucha bronca esa sensación de vulnerabilidad, este fue un acto totalmente cobarde y que trata de imponer vaya a saber qué cosa. Es muy desagradable”, remarcó en declaraciones al programa "Aire de Campo” .

Al mismo tiempo, el referente del campo planteó que durante su gestión, “la SRA les abrió las puertas a todos". "Recuerdo que a mí me costó un gran dolor de cabeza el almuerzo que con directivos de la entidad mantuvimos con Sergio Massa, en su carácter de candidato a presidente de la Nación. Pero estamos para construir, y no para romper”, sumó.

La defensa de Milei del campo frente a los industriales

A propósito de los dichos formulados por Javier Milei, quien ante industriales expresó que “se le robó al campo para darle a la industria”, Pino comentó que el libertario “usa palabras públicamente de cosas que se dicen a puerta cerrada en charlas privadas".

"Ese concepto yo lo vengo escuchando desde que soy chico: que en la Argentina, y aunque no hay que generalizar, se viene hablando desde hace mucho de una industria prebendaria y totalmente dependiente del Estado, y de un Estado corrupto, y el presidente lo hizo público”, expresó.

Y continuó: “Yo estaba en la segunda fila y me sorprendió que en el Día de la Industria el presidente de la Nación comente eso y me pareció un acto con una gran sinceridad por parte de él. Me sorprendió gratamente que en la Argentina se pueda estar diciendo las cosas como dice la historia que fueron”.

Atento a los reclamos históricos que viene haciendo el agro argentino, Pino manifestó que “sobre el tema de las retenciones, no nos vamos a cansar de seguir reclamando su eliminación". "Hay justificativos concretos de por qué tenemos que salir de este nefasto sistema de impuestos a la exportación. Nos preocupa el tema de los precios internacionales, pero allí el productor no tiene injerencia, y sí hay que buscar y ver cómo mejorar los costos de producción, que en la Argentina siguen siendo elevados”, concluyó.

