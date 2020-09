Para Urtubey, el impuesto a las grandes fortunas es "razonable"

El empresario y dirigente industrial José Urtubey se expresó hoy a favor de aplicar un impuesto a las grandes fortunas, al tiempo que también cuestionó duramente al ex presidente Mauricio Macri, por entender que su política económica "fue un desastre".

"Me parece que hacer un aporte extraordinario es razonable en el contexto de pandemia. Pero me parece mal llamarlo impuesto a la riqueza: es estigmatizante", sostuvo. "Por otro lado creo que la escala tributaria de alguna manera lo viene haciendo", dijo.

En declaraciones radiales, Urtubey consideró además que todavía resta ver cómo va a salir el impuesto puesto que "hay un principio que no puede ser vulnerado y sino va a ser finalmente considerado inconstitucional y es que este impuesto no puede ser retroactivo en materia fiscal. La base imponible no se puede fijar al año pasado o a marzo", recordó. y agregó que "como todo impuesto que se genere, ese cálculo debe correr desde el momento de la sanción" de la ley.

"Es importe en Argentina hacer cosas que después sean válidas, sino estamos legislando cualquier cosa", indicó al explicar que es necesario no gastar esfuerzo sin sentido.

Este impuesto, que el Gobierno asegura que se aplicar por única vez, se está debatiendo en el Congreso, y tiene como objetivo recaudar fondos para solventar la emergencia sanitaria que está atravesando el país por la pandemia.

Por otra parte, el empresario se refirió al proyecto de Presupuesto Nacional 2021, que este martes ingresa al Congreso para su tratamiento.

Diputados avanza con el debate del impuesto a las grandes riquezas que tiene el respaldo de Interbloque Federal, Justicialista y Federal, y Unidad para el Desarrollo, que reúnen una veintena de diputados.

"No conozco el borrador del Presupuesto, solo lo que trascendió por los medios. En términos generales me parece bien, pero me preocupa más la brecha actual del dólar, por encima de lo que se estima que valdrá (la divisa) el año que viene", remarcó Urtubey.

Por otra parte, en declaraciones a El Destape Urtubey consideró indispensables que "bajar las retenciones a las exportaciones a las exportaciones de valor agregado y aumentar los reintegros a las exportaciones de valor agregado. Hay que recostar las políticas públicas sobre la productividad y no sobre lo financiero", indicó el dirigente de la Unión Industrial.

"Estamos transitando la peor crisis desde el 2001 y la recuperación se va a extender. Entramos en la pandemia en crisis. Y encima estamos en crisis en un mundo en crisis", advirtió Urtubey

Respecto de las empresas que quieren irse del país, Urtubey dijo no estar al tando de si si hay muchas empresas de capitales extranjeros buscando irse del país, sin embargo reconoció que "desde hace 4 meses" viene alertando por el cierre de pymes. "Obviamente estamos transitando lo peor de la crisis desde el 2001, inclusive va a ser peor porque se va a extender la recuperación". Vemos no sólo multinacionales sino muchas pymes cerrando", dijo.

Por último, el empresario cuestionó duramente al gobierno anterior de Mauricio Macri: "su política económica fue un desastre", enfatizó.

En ese sentido, criticó que el ex presidente haya publicado una nota de opinión en un matutino porteño durante el último fin de semana: "yo me expresaría de forma constructiva y no de esa forma", se quejó. .

