La semana arrancó con la noticia de que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualizará los haberes de los jubilados de forma inmediata a quienes tengan una sentencia por reajuste. Sin embargo, el abogado Ariel Samana, explicó a PERFIL que "el memorandum básicamente dice que van a pagar los haberes ajustados, no la parte del retroactivo, una vez que la sentencia sea firme, y ojo que ANSES apela todo", alertó.

En esa línea expuso que la sentencia queda firme recién 20 días después del fallo de la Corte. "Luego ANSES liquidaría el haber corregido, pero no así las retroactividades", aseguró el especialista en temas de adultos mayores.

Ahora bien, ¿qué pasaría con el retroactivo?

De acuerdo a la explicación del Dr. Samana, "no se sabe cuándo se pagaría el retroactivo, de hecho, es un trabajo que dejan a los abogados cuando hacen las ejecuciones y embargos a ANSES. Para explicarlo fácil, un abogado hace un embargo, supongamos por 10 millones de pesos, luego logra cobrarlo, pero como eso tarda sus tiempos, hace un segundo embargo por intereses y en el interín, juegan con prologar los tiempos, con lo cual es posible que mueran muchos más demandantes de los que cobran", aseguró el especialista.

En cuanto a la explicación oficial, la nueva decisión de ANSES tuvo lugar luego de años de no liquidar los ajustes de haberes de las sentencias firmes dispuestas por la Justicia. "ANSES tomó la decisión de separar la actualización del haber mensual en las nuevas sentencias, del pago del retroactivo. De este modo, a partir de ahora, los jubilados y pensionados que obtengan una sentencia firme por reajuste comenzarán a cobrar el monto mensual actualizado en el plazo que estipula la ley", expresaron en un comunicado del lunes pasado.

Sobre eso, el director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros, aseguró: “Desde hace décadas, jubilados y pensionados reclamaron sin respuesta que ANSES ajuste sus haberes según lo determinado en su sentencia firme y que no es, ni más ni menos, que lo que les corresponde luego de toda una vida de trabajo. Para terminar con esta situación injusta, tomamos la firme decisión de que todo jubilado que obtenga una sentencia firme tenga actualizado su haber previsional de forma inmediata”.

La explicación de un abogado especialista en temas previsionales

Ahora bien, el Dr Ariel Samana, explicó a PERFIL lo que significa esta decisión de separar la actualización del haber mensual en las nuevas sentencias, del pago del retroactivo.

Como punto inicial, Samana fue categórico al afirmar: "Ojo con jugar con la expectativa de las personas mayores", indicó al señalar que por el momento es "una intención" del gobierno Nacional pero no se plasmó en ninguna resolución oficial.

El letrado criticó que el organismo saca por memorando algo que tiene que cumplir, que es una sentencia judicial. "Lo paso a un ejemplo", señaló. "Si a una persona le hacen un juicio de ejecución de expensas, no puede empezar a pagarlas corregidas a partir de ese momento y luego ver cómo paga las que deben. La orden de pago de una sentencia es total, con lo cual se debe pagar el haber con el retroactivo, no partes, no parchecitos", criticó el especialista en tema de adultos mayores.

En la misma línea, Samana aseguró que "ANSES liquida lo que le parece, no lo que generalmente ponen los considerandos de los jueces, aunque ese es otro tema", explicó.

Entre otras cuestiones, sobre la nueva decisión de ANSES Samana expresó: "La otra cuestión es que dice que lo pagará cuando esté la sentencia firme y sabemos que el organismo apela todo y lo lleva hasta la instancia de la Corte Suprema, aunque sepa que va a perder el juicio", aseguró, dando a entender que de todos modos será un proceso que dure bastante tiempo para quienes quieran discutir un reajuste de haberes.

Finalmente, también señaló un punto a favor de la nueva decisión. "La parte positiva de las liquidaciones de los haberes es que se van a actualizar con el Índice de Precios al Consumidor, lo que va a ser mejor que esperar esos haberes actualizados con la tasa de interés que se aplique por sentencia", argumentó.

En qué consiste el plan de pago a jubilados con sentencia firme

El nuevo plan para el pago de las sentencias judiciales optimiza el proceso de actualización de los haberes evitando demoras innecesarias y reduciendo, significativamente, el tiempo de resolución, que era de 650 días hábiles a un máximo de 120 días.

Con respecto a los haberes mensuales de los titulares que, a la fecha de la actual resolución, están a la espera de ser actualizados, se procederá a realizar un proceso extraordinario para su reajuste en el menor tiempo posible.

En una segunda etapa se implementará un nuevo orden para el pago de los retroactivos, priorizando la antigüedad de las sentencias, pero sin desatender situaciones especiales como las enfermedades terminales.

Según explicaron desde ANSES, este cambio supone un ahorro significativo para el Estado, ya que elimina la generación de intereses, costas y gastos adicionales en perjuicio de ANSES por la injustificada litigiosidad adicional por la ejecución de la sentencia.

