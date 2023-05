Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo comienzan a cobrar el aguinaldo

Luego del aumento del 20,92 por ciento correspondiente a la Ley de Movilidad definido a partir de mayo y el refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de 15 mil pesos en junio, este sexto mes del año los jubilados y pensionados ANSES comenzarán a percibir el aguinaldo.

Considerando los últimos aumentos y el plus del aguinaldo, los haberes de los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo en junio les permitirá acceder a $121.407.

Además, quienes cobran una jubilación o pensión de hasta dos haberes mínimos también cobrarán un proporcional del refuerzo de hasta 5000 pesos. Tal como explicaron oportunamente desde ANSES, una persona con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas, a partir de junio pasará a percibir 146.876 pesos.

Tres bonos de refuerzo para jubilados y pensionados: cuánto dinero es y cuándo se abonan

Justamente este lunes 29 de mayo, el Gobierno oficializó el refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas que había sido anunciado por Sergio Massa y Fernanda Raverta, a comienzos de mayo. El incremento se suma al 21% que corresponde a la Ley de Movilidad y al Aguinaldo.

Tal como detalla el Decreto 282/2023 en Boletín Oficial, se otorgará un refuerzo del ingreso previsional por un monto máximo de $15.000, $17.000 y $20.000 que se abonarán en junio, julio y agosto de 2023.

A continuación, van las fechas de pago de ANSES para Pensiones no contributivas, además de jubilaciones y pensiones mínimas y para los que cobran los haberes superiores a la mínima.

Cuándo cobran los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Las pensiones no contributivas pueden ser por Invalidez; para madre de 7 hijos; por vejez (Para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva) y para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675) (Para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud)

Con el último aumento, los montos a cobrar a partir de junio 2023 son los siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de junio.

PAMI otorga bono extraordinario

Jubilaciones y pensiones mínimas con ingresos que no superen los $ 70.962

DNI terminados en 0: jueves 8 de junio.

DNI terminados en 1: viernes 9 de junio.

DNI terminados en 2: lunes 12 de junio.

DNI terminados en 3: martes 13 de junio.

DNI terminados en 4: miércoles 14 de junio.

DNI terminados en 5: jueves 15 de junio.

DNI terminados en 6: viernes 16 de junio.

DNI terminados en 7: miércoles 21 de junio.

DNI terminados en 8: jueves 22 de junio.

DNI terminados en 9: viernes 23 de junio.

Jubilaciones y pensiones con ingresos que superen los $ 70.962

El calendario de cobro inicia el 26 de junio.

DNI terminados en 0 y 1: lunes 26 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: martes 27 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 28 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 29 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 30 de junio.

Cuánto cobran los beneficiarios de AUH y AUE en junio

La movilidad que rige desde mayo, impacta en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES, alcanzando a más de 17 millones de beneficiarios, de los cuales 7,4 millones son jubilados y pensionados.

En el caso de las asignaciones, también les correspondió el aumento a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AxE) que pasarán a partir del mes de junio a ser de 13.864 pesos.

A este monto se suma el de la Tarjeta Alimentar para beneficiarios de hasta 14 años, con lo cual se cobrará por ambas prestaciones:

Con un hijo de hasta 14 años o con discapacidad: $ 48.911.

Dos hijos: $ 29.964.

Tres o más hijos: $ 44.947.

