Kulfas defendió la explotación de petróleo en Mar del Plata: "Lo de Greenpeace es propaganda"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, defendió el proyecto de offshore para la extracción de petróleo: "Estamos absolutamente a favor del desarrollo de la actividad petrolera offshore con los resguardos ambientales necesarios. No estamos de acuerdo con el productivismo que se desentiende de la cuestión ambiental y también rechazamos el prohibicionismo”.

En lo que se refiere a los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, Kulfas expresó que “es absurdo decir que hay un 100% de probabilidad de derrame de petróleo" y “lo de Greenpeace es propaganda".

Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace había expresado que "no hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera offshore sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas, las playas y los principales medios de vida de las comunidades costeras".

La OPEP le dio luz verde a la idea de aumentar el precio del petróleo a partir de febrero.

“Nos parece absolutamente falaz esa imagen que circuló de gente empetrolada en una playa. Esta plataforma está a 300 y 400km de Mar del Plata. Los riesgos ambientales son muy leves, son manejables. Río de Janeiro tiene plataformas a 200 km y la gente sigue yendo a la playa”, añadió Kulfas.

¿Regalo de fin de año? ❌

HOY 30 de diciembre, a través de una resolución del @AmbienteNacion , el Ministro @juancabandie aprobó la explotación petrolera offshore en el Mar Argentino, frente a la costa bonaerense.



👇https://t.co/bosyOqiKkA pic.twitter.com/A74vfC5k4m — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) December 30, 2021

Precisiones de Gabriela Cerruti

Por su parte, Gabriela Cerruti, Portavoz del presidente Alberto Fernández, sostuvo que la explotación petrolera “no es sobre la costa de Mar del Plata, es a 400 km. No estamos de acuerdo con generar indignación y angustia. No va a haber una plataforma en la costa. La mayoría de los países, como Brasil, tienen operaciones similares y no vemos plataformas sobre la costa”.

La Portavoz indicó que “estamos hablando de una etapa de exploración con una empresa Noruega junto a YPF y Shell que cumplieron con toda la normativa y no tuvieron antecedentes de accidentes ambientales”.

“Necesitamos un diálogo profundo incluso con las organizaciones ambientales, para poder llevar adelante este proceso de transición. Hay que hacerlo con cuidado y control y mucho consenso”.

Exploración off shore en Argentina

En declaraciones a la agencia Télam, el secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó que “venimos desarrollando off shore hace años y vamos a seguir haciéndolo y vamos a generar la energía que necesita el país y en eso estamos trabajando. Hay que hacerlo con los mejores controles de la manera más exigente para evitar cualquier tipo de accidente”.

Preguntado sobre las protestas en Mar del Plata por la explotación petrolera off shore en la Costa Atlántica bonaerense. el funcionario enfatizó. "La exploración en Argentina se está haciendo desde 1970 a la fecha y hoy tenemos 36 pozos activos en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, es algo que se hace en Argentina".

Martínez, en ese sentido, agregó que "en la provincia Buenos Aires se han hecho 18 pozos de exploración en la historia y no ha habido ningún accidente medioambiental ni humano".

En paralelo, el funcionario sostuvo que "hoy el 17% de la producción de gas de la Argentina sale del off shore y lo consumen todos los argentinos. La Argentina tiene que seguir produciendo gas y petróleo, sobre todo gas que es el primer vehículo de la transición energética".

LM