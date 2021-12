La balanza comercial tuvo un superávit de US$ 397 millones en noviembre

La balanza comercial de la Argentina registró en noviembre un superávit de US$ 397 millones y acumuló en 11 meses un superávit de US$ 12.528 millones, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este ingreso de dólares fue una de las herramientas que le permitió al gobierno intervenir en el mercado de cambios y sostener la cotización oficial. Las exportaciones aumentaron un 37% a US$ 6.164 millones, mientras que las importaciones crecieron 40% a US$ 5.767 millones.

El intercambio total (exportaciones más importaciones) registró un incremento de 38,5%, alcanzando un volumen de USD 11.931 millones. El aumento de las exportaciones es producto de un alza de 23,1% en los precios y de 10% en las cantidades despachadas.

Balanza comercial favorable con Brasil: vehículos y trigo, en el top de exportaciones.

De acuerdo a la información oficial todos los rubros aumentaron: productos primarios (PP), 75,2%; manufacturas de origen industrial (MOI), 59,7%; combustibles y energía (CyE), 25,3%; y manufacturas de origen agropecuario (MOA), 13,5%.

En tanto, el avance de las importaciones se explica por un alza de 21,2% en precios y 15,6% en cantidades. Los bienes de capital aumentaron 19,1%; bienes intermedios (BI), 53,4%; combustibles y lubricantes (CyL), 217,1%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 27,8%; bienes de consumo (BC), 21,9%; y resto, 35,0%, mayormente por el incremento de bienes despachados mediante servicios postales (couriers).

Intercambio con Brasil, China y Estados Unidos

El intercambio con los principales socios comerciales del país tuvo un comportamiento dispar. El balance con Brasil mostró un saldo positivo de US$ 99 millones, producto de exportaciones por US$ 1.210 millones e importaciones por US$ 1.111 millones.

En tanto, con China el resultado fue deficitario en US$ 849 millones, a partir de ventas por US$ 305 y compras por US$ 1.154 millones. Con Estados Unidos también se registró un déficit de US$ 167 millones a partir de envíos por US$ 349 e importaciones de US$ 516 millones.

