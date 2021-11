En octubre, la balanza comercial muestra un superávit de u$s 1.600 millones

La balanza comercial mantuvo la dinámica de los meses previos y exhibió un saldo superavitario de u$s 1.601 millones en octubre (+u$s 931 millones que octubre 2020). De acuerdo con el último informe de la consultora económica ABECEB, las exportaciones que alcanzaron los u$s 6.848 millones (+46,5% i.a.) y superaron ampliamente a las importaciones, que llegaron a los u$s 5.247 millones (+31% i.a.).

Con estos últimos datos, en los primeros diez meses del año las exportaciones acumulan u$s 65.141 millones (+39,1% i.a.), mientras que las importaciones llegan a los u$s 51.201 millones (+49,1% i.a.). De tal forma, el saldo comercial acumulado hasta octubre supera al saldo anual de 2020 (u$s 12.530 millones) y alcanza los u$s 13.940 millones.

Sin embargo, tomando como referencia los meses previos y las ventas netas de divisas del BCRA en el décimo mes del año, desde la consultora señalan que el incremento del saldo comercial superavitario no tuvo como contrapartida una dinámica similar en el MULC. De hecho, resaltan que la oferta de divisas ni siquiera fue suficiente para cubrir su demanda, razón por la cual la autoridad monetaria terminó con un saldo vendedor neto de u$s 207 millones en dicho mercado.

La política internacional de la post pandemia

Por otro lado, se aprecia que, en octubre, las exportaciones aumentaron 46,5% respecto a igual mes de 2020 (+u$s2.174 millones), gracias a un destacado incremento de los precios del 28% y en menor medida de las cantidades del 13,6%. Si bien todos los rubros evidenciaron subas interanuales, las exportaciones de productos primarios se encontraron entre las más dinámicas (+73,7% i.a.). En cambio, los envíos de manufacturas de origen agropecuario cayeron en cantidades, pero tuvieron un buen impulso por el lado de los precios, mientras las exportaciones de carne bovina continúan sufriendo el cepo restringido y volvieron a descender, al igual que lo hicieron los envíos de langostinos y cebada cervecera.

Por el lado de las importaciones, evidenciaron en octubre un incremento del 31% respecto a igual mes del año previo (+u$s 1.243 millones), como consecuencia de mayores aumentos en los precios (+17,9% ia) más que en las cantidades (+11,1% ia) debido fundamentalmente a la fuerte escalada alcista de los fletes marítimos generada a partir de la reactivación del comercio postpandemia.

Cabe destacar que, gracias a la mayor magnitud del aumento de los precios de las exportaciones con respecto al aumento de los precios de las importaciones, el país registró una ganancia de términos de intercambio de u$s 454 millones en el mes de octubre. A su vez, al replicar dicho análisis en el acumulado de diez meses 2021, la ganancia sería de u$s 5.707 millones en lo que va del año.

El retraso cambiario genera distorsiones en la balanza comercial de la carne de cerdo

Estimaciones de cierre de 2021

Con un saldo comercial acumulado en 10 meses de u$s 13.900 millones y con exportaciones que seguirán creciendo por encima de las importaciones en lo que resta del año, el 2021 cerraría con un superávit comercial estimado de u$s 16.000 millones, equivalente a 3,4% del PBI. Este sería el tercer año consecutivo con un saldo comercial superior a los tres puntos del producto (en 2019 fue de 3,5% y en 2020 de 3,2%).

Perspectivas post 2021

El informe termina señalando que los problemas en las cadenas de suministro internacionales continuarán afectando la dinámica de los flujos de comercio exterior, al menos hasta mediados del año próximo, pudiendo incluso haber en algunos rubros cuellos de botella en la oferta hasta fin del año próximo. Además, las dificultades en la producción automotriz de Brasil por la falta de normalización en el flujo de chips también continuarán influyendo sobre las exportaciones de autopartes al vecino país.

Hacia 2022 se espera que las exportaciones agrícolas se mantengan en niveles prácticamente equivalentes a los de 2021, sumando u$s 30.260 millones a las exportaciones 2022 que podrían alcanzar los u$s 77.000 millones. La clave para el año que viene está en cómo evolucionen los factores climáticos, en un escenario de precios que se estima será demasiado cambiante.



