La deuda pública ascendió a los US$ 394.150 millones

La deuda pública bruta total ascendió a US$ 394.150 millones a fines de febrero. Esto representa una baja de US$ 1.630 millones respecto a enero y de US$ 2.389 millones en el acumulado del primer bimestre, según datos del Palacio de Hacienda.

Esta disminución se explica principalmente por una caída de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que al 28 de febrero se ubicaban en US$ 42.839 millones. En esta merma, operan pagos y cambios en la cotización de los DEGs, que es la moneda del organismo en la que se imputan las operaciones.

El 34% de la deuda está nominada en moneda local, mientras que el 66% restante está en moneda extranjera, según consignó NA.

Deuda pública argentina: ¿una bomba para 2023?

Mientras tanto, el 46% está en títulos y letras en moneda extranjera y el 20% está tomado con organismos internacionales. El 29% está expresado en títulos y letras en moneda nacional y un 4% son adelantos transitorios. La deuda con el FMI representa el 10,89% de los pasivos totales del país, equivalente a la deuda en pesos ajustada por CER.

En la comparación interanual, es decir, respecto a febrero del año pasado, la deuda pública bruta total se incrementó en US$ 27.524 millones.

Se lanza el Observatorio de la Deuda Pública en la Cámara de Diputados

Entre las deudas con organismos internacionales también se destacan obligaciones de US$ 15.604 millones con el BID y de US$ 9.232 millones con el Banco Mundial.

En otro orden, la deuda ajustada por inflación sobre la cual muchos analistas ponen el acento, se ubicó en US$ 42.255 millones al cierre de febrero, representando el 10,72% del total.

SE/nt