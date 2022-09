Este martes a las 17 horas en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá y Alejandro Olmos Gaona presentarán el lanzamiento de institución pública que tiene como objetivo el monitoreo minucioso de la deuda pública.

Precisamente, PERFIL conversó con el director del Observatorio de la Deuda Pública, quien además es historiador, especialista en derecho internacional y uno de los principales investigadores sobre deuda externa de la región. Además, en varias ocasiones denunció el “endeudamiento ilegal y la desigualdad de la que parten los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional” no solo en la Argentina, sino en Ecuador y en otros países de la región.

¿Cómo nace la idea del formar el OPD?

“La idea del Observatorio es algo que yo he venido madurando hace mucho tiempo y que se le ocurrió al Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que es uno de los pocos dirigentes que siempre ha hablado con mucha claridad sobre el tema de la deuda. Inclusive fue el único gobernador que se opuso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la reunión que hubo en su momento con el Presiente”, comenzó diciendo.

¿Qué dice la Constitución Nacional sobre deuda externa?

El Observatorio de la Deuda Pública nació “hablando con el Dr. Rodríguez Saá” pero se decidió hacerlo desde un ámbito universitario: la Universidad de La Punta (ULP). “También se pudo haber creado desde la estructura del Gobierno de San Luis, pero el gobernador quería despojarlo de una connotación política para que funcione dentro de un ambiente universitario por lo que contiene características netamente científicas más allá de lo que hagamos”.

¿Cuál es el objetivo del Observatorio?

“Cualquier ciudadano tiene acceso a la página del Ministerio de Economía y del Banco Central para monitorear por su cuenta la deuda pública. Sin embargo, lo único que va a encontrar allí son cifras. No sabe a qué responden, no sabe qué contratos se firmaron originando esas deudas, no tiene la más remota idea de los aspectos legales de la contratación”, advirtió Olmos en diálogo con PERFIL.

“Una de las cosas más invisibilizadas en este aspecto es que existe una causa penal iniciada en 1982 que tuvo una sentencia en el año 2000 y que después se siguió investigando el endeudamiento hasta el día hoy. Hay cientos de miles de páginas de informes, testimonios, pericias, dictámenes, que el juez sigue acumulando y no resuelve nada”, lamentó.

Cómo impacta la deuda externa en nuestro día a día

“Entonces queremos exponer esta causa penal y los dictámenes del Fiscal Federico Delgado que, precisamente es uno de los miembros del Consejo Asesor del Observatorio. Es decir, que cualquier persona pueda acceder a la página web y pueda ver contratos, análisis y todo lo que ocurrió con la deuda desde 1976 en adelante”, advirtió.

¿Qué puede encontrar el usuario que visite la página del ODP?

“Puede encontrar análisis legales sobre cómo se ha violado la ley para tomar deuda, cómo se ha violentado la Constitución, los contratos que se han firmado. Todo aquello que tiene que ver y que por lo general no se tiene acceso porque simplemente no está, y no está, porque es secreto reservado”, comentó.

Una mirada más regional que local

Olmos aclaró que no es que el ODP tenga acceso a documentos reservados, sino que “afortunadamente a través de investigaciones que he hecho a lo largo de todos estos años pude conseguir documentos y hacer análisis comparativos con países de otras regiones. Por ejemplo, cuando fui asesor del Presidente de Ecuador yo tenía un decreto que me habilitaba a tener acceso a todo. Ahí pude hacer comparaciones de la deuda ecuatoriana con la Argentina, descubrí que intervinieron los mismos abogados, tuvo los mismos procesos”, señaló.

Olmos enfatizó que con estas investigaciones busca demostrar que: “Esto no fue solo en la Argentina, ocurrió en la mayor parte de los países latinoamericanos”.

El silencio sobre quienes estatizaron la deuda

Asimismo, “algo que es lo más peligroso y que jamás se nombra” es “quiénes estatizaron la deuda privada y por qué. Una cosa es lo que se dice en los libros de historia de 1982, lo que no trasciende es que la mayor parte de esa deuda era un fraude. No era deuda real de una empresa que ante un problema el Estado la absorbió”, aseveró.

Deuda externa: por qué BlackRock está tan duro

“¿Por qué digo esto? Por qué los auditores del BCRA en 1984 por decisión del ministro de Economía de (Raúl) Alfonsín decidieron hacer una auditoría, la cual fue liquidada y desapareció de los archivos del Banco en 1986. Yo pude reconstruir parte de esa auditoría porque conocía a los auditores, fueron a declarar a los tribunales acompañados de duplicados de lo que habían auditado y mostrando el escándalo de esa deuda que en 1984 era de US$ 23.000 millones de dólares y que, según auditorías al día de hoy; es de US$170.000 millones que el Estado ha pagado durante décadas sin reclamarle a las empresas la plata que se pagó por sus deudas”, lamentó.

¿Buscan desde el ODP abrir algunas causas judiciales con respecto a la deuda?

“Hay una causa en trámite, otras denuncias, pero además vamos a elevar peticiones, que, no es lo mismo que un ciudadano eleve una petición a que la haga un Observatorio que es una institución pública dentro de un ámbito universitario”, advirtió.

Olmos además señaló que el ODP cuenta con un Consejo Asesor integrado por juristas argentinos, ecuatorianos, españoles, brasileños, uruguayos e italianos que han dedicado varios años de su vida al tema de la deuda. “No somos un grupo de improvisados”.

Además, de hacer conciencia, aseguró Olmos, “haremos presentaciones, pediremos al poder Ejecutivo que haga determinadas cosas que debería hacer y no hace. Un poco tratar de informar, de concientizar y que el tema de la deuda no siga siendo: Debemos pagar o refinanciar. No es así, se ha violado la ley, quiénes son los responsables, qué delitos de acción pública cometieron. En fin, mostrar todo lo que se pueda mostrar respecto a la deuda”.

La investigación de Olmos Gaona padre

Alejandro continuó con el legado de su padre al investigar la deuda pública y exponer los delitos que se han cometido a lo largo de los años cada vez que se asumieron obligaciones con los distintos acreedores.

“No fue que la causa prescribió, sino que se sobreseyó definitivamente porque había prescrito la acción penal respecto a los responsables. Un fallo del juez Jorge Ballesteros del año 2000 resolvió la existencia de una enorme cantidad de fraudes en la contratación pública”, comentó a PERFIL.

Referentes sociales, culturales y sindicales crearon un comité para investigar la deuda externa

“Yo seguí adelante presentado pruebas, testimonios, llevando a declarar a auditores del Banco Central, presenté documentos que tenía mi padre en su archivo y documentos que yo pude conseguir. Hice todo tipo de presentaciones y eso ha sumado un enorme cuerpo de documentos que tendrían que servir para que la deuda se negocie de otra manera”, comentó.

“Ese es el objetivo del Observatorio. Tratar de impulsar esto. Además de los diputados que han convocado para el evento de hoy, hay una enorme cantidad de legisladores que hoy van a participar y cómo el Congreso es el ámbito natural del manejo de la deuda, como estable la Constitución; consideramos que ese es el lugar en el que esto tiene que empezar a cambiar, este drama de la deuda que, en este momento, está alcanzado cifras absolutamente enormes y que no podemos pagar”, agregó.

“Asimismo, que no se siga tomando deuda impunemente porque la deuda nos afecta a todos. La negocian los gobernantes, pero los que la pagan son los argentinos. Entonces para que esto se transparente, nació el Observatorio, para observar lo que hacen los funcionarios, para mostrar lo que negocian, para que todos lo conozcan”, concluyó.

