La reñida batalla entre Milei y Kicillof por la megainversión de YPF en GNL

La pelea por la ubicación de la megainversión de la planta de gas natural licuado de YPF con Petronas se definió en una reunión de directorio previa a lo esperado por algunos de los involucrados. La decisión de que tenga lugar en la provincia de Río Negro generó una reacción casi inmediata del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien acusó al presidente Javier Milei de “castigar a los bonaerenses porque no lo votaron”. En contraste, fue celebrado por el patagónico Alberto Weretilnek, ya que se trata de uno de los mayores desembolsos en la historia del sector privado.

“Luego de un extenso proceso de evaluación técnico-económico que realizaron los equipos profesionales de YPF y Petronas se concluyó que la locación más ventajosa es la localidad de Sierra Grande”, comunicó la petrolera nacional. En danza se encontraba también Bahía Blanca, que ya posee un puerto propio donde se podía instalar la planta de GNL, una diferencia respecto de la ubicación rionegrina que los bonaerenses planteaban como una ventaja definitoria.

“Estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del Presidente, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que venimos trabajando hace diez años”, respondió Kicillof, quien admitió que esperaba que esta resolución se tomara más adelante. La acusación al gobierno nacional, que maneja el 51% de las acciones de la petrolera, atendió también la mayor crítica que había recibido del jefe de Estado: “La localización no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI: si la empresa entra, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no”. Señaló luego que el presidente de YPF, Horacio Marín, le había confirmado que la decisión no tenía que ver con eso.

El titular de ARBA, Cristian Girard, sumó el viernes a las críticas al evaluar que “no fue lo suficientemente transparente”. “Lo primero que falta acá es una explicación clara de cómo esta decisión va a beneficiar a la compañía y de fondo, otra definición sobre por qué es lo mejor para Argentina que la planta no se localice en Bahía Blanca”, cuestionó. El también ex presidente de la Comisión Nacional de Valores consideró como “grave” que Milei señaló que la empresa “tomó una decisión porque el gobernador de la Provincia es socialista o comunista”.

El escepticismo que se generó llegó incluso a que desde algunos sectores ajenos a las partes se pregunten si la decisión ya estaba tomada, más allá de lo que hiciera el gobernador e incluso el Presidente, digitada por otros intereses, y que el mandatario se montó sobre eso para sacar rédito. En su comunicado, YPF buscó desterrar todas las acusaciones al resaltar que, para dotar de mayor transparencia al proceso contrató a la consultora internacional Arthur D. Little, “quien llegó a la conclusión de que para el proyecto resulta más ventajoso hacer la inversión en Río Negro”. En su informe concluyeron que “Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto, aún si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales”. En base a esto, la petrolera planteó que “la decisión sobre la locación del proyecto requirió de un trabajo técnico muy minucioso y exhaustivo, tomando todas las variables técnicas, económicas, ambientales, geográficas, fiscales y regulatorias”.

Este proyecto llevado adelante por la petrolera argentina junto a la malaya sería una de las iniciativas privadas más importantes de la historia nacional. Se trata de una obra de más de US$ 30.000 millones y permitiría que el país se transforme en el quinto productor de GNL del mundo.

Es por eso que fue recibido con los brazos abiertos por el gobernador Alberto Weretilnek. “La inversión más grande de la historia argentina se hará en Río Negro” festejó en “X”. “Hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento a YPF y Petronas por la decisión de construir la planta en nuestra provincia. Representa una oportunidad histórica para nuestra región y para Argentina”, apuntó. En ese contexto agradeció especialmente a Milei “por su compromiso con reglas de previsibilidad, transparencia y competitividad. Su liderazgo fue crucial para este avance y le dará a Argentina un protagonismo central en el sector energético”. La provincia patagónica sí había adherido al RIGI a través de su legislatura.

“Este proyecto que se desarrollará en el Golfo de San Matías es clave para la matriz energética del país y posicionará a la Patagonia como un actor fundamental en el mercado mundial de exportación de GNL. Estamos comenzando una nueva era de desarrollo para nuestra región”, profundizó. Weretilnek subrayó también el apoyo de sus pares de Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Inversiones que sí se realizarán en PBA

El gobernador Axel Kicillof reveló que el presidente de YPF, Horacio Marín, le mencionó las inversiones que sí realizará en la provincia de Buenos Aires. Se trata de las plantas de Mega y Profertil, ambas participadas por la petrolera y radicadas en Bahía Blanca. El CEO incluso había recorrido las instalaciones veinte días atrás en una actividad oficial de la empresa.

Mega consiste en una planta separadora de gases que genera etano y metano, que ya se encuentra en ejecución. En la primera de las tres etapas desembolsarán US$ 200 millones y se generarán 200 puestos de trabajo, mientras que a partir de febrero, 600, precisaron desde el Ministerio de Producción bonaerense.

La segunda fase mejorará el bombeo hacia Bahía, mientras que la última se efectuará en Vaca Muerta, en boca de pozo. El resultado será la ampliación del 50% de la capacidad de procesamiento, cuya nueva producción se destinará a la exportación.

Profertil fabrica 1,3 millones de toneladas de fertilizantes (urea granulada) por año. El objetivo de la obra para la que se está buscando financiamiento consiste en duplicarlo para ir a 2,6 millones.