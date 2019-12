La uberización del sector logística y de consumo masivo

Marcelo Mendez (*)

La uberización de la economía ha impactado en muchos sectores, y el de logística no se queda atrás. Hoy, ya es casi una obviedad decir que la transformación digital ha generado un cambio drástico en la forma de hacer negocios. En este sector, las empresas de tecnología han sabido desarrollar todo tipo de aplicaciones para la toma de pedidos, pero no así para la entrega. En tal sentido, es necesario que existan aplicaciones que produzcan una mejora en el diseño y armado de las rutas y el seguimiento de los recorridos en línea, para optimizar las distancias y los tiempos de traslado y entrega de productos de consumo masivo. El consumidor ha cambiado, porque han cambiado sus hábitos diarios de consumo. La gente no tiene tiempo o no quiere perderlo y elige comprar a través de portales de internet sus productos y luego utiliza servicios de entrega como Uber, motos o hasta slimes para recibir la compra en su casa. Por uberización de la logística se entiende entonces a startups y/o empresas ya consolidadas, que permiten que un punto de venta pueda comprar bienes y recibirlos en su negocio implementando un modelo similar a la experiencia Uber, será una empresa de logística o un cuentapropista quien pueda ofrecerse a realizar la entrega. Cerrada la transacción, el comerciante podrá ver, a través de la misma plataforma de compra, cuándo y quién le estará realizando la entrega con un costo preacordado.

En la actualidad los ciclos de entrega son cada vez más cortos. La demanda exige una entrega inmediata y obliga a los distribuidores (productores y mayoristas) a ser más ágiles, provocando una transformación en la dinámica de almacenamiento y transporte. Las empresas de logística diversifican sus centros de distribución que por lo general están ubicados en las afueras de los centros urbanos, para abrir nuevos, más pequeños y más cercanos al cliente.

El sector de distribución de productos de consumo masivo se vio afectado, asimismo, por modelos como el de Mercado Libre u otros Market Places que también ofrecen productos de consumo masivo (bebidas, alimentos, artículos de limpieza, etc.) y lo hacen implementando alternativas logísticas con entregas en 48 h en casi cualquier lugar del país, sumando además drop off o pick up places, que son los llamados puntos de recogida, que se vuelven una opción menos costosa que el servicio puerta a puerta, otorgando libertad al comprador a retirar el producto en un horario que le convenga y en una dirección cercana adonde se encuentre.

Los pequeños productores y pymes resultan ser los principales beneficiados en atención a la limitación de capital y recursos de mano de obra para implementar su propio negocio.





(*) Presidente de Nextbyn Argentina.