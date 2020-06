Latam: el sector turístico teme que menor oferta amplíe la crisis

El sector del turismo advierte sobre el riesgo de pérdida de conectividad por el cierre de operaciones de Latam y suma otro golpe tras la parálisis generada por el coronavirus. El futuro depende de la posibilidad de un acuerdo con el Gobierno, en un contexto de cruces de explicaciones. Mientras el Gobierno intenta dejar la puerta abierta para evitar la salida de la compañía, la CEO de la aerolínea aseguró en un mensaje a sus empleados que hubo contacto con el sector público pero no se llegó a un acuerdo.

“Es una pésima noticia, primero para las 1.700 familias que trabajan en Latam, y después para toda la actividad turística", detalló el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías. "Esto es un enorme paso atrás para el sector, en términos de conectividad y desarrollo de destinos turísticos. Creo que se debería evitar esta situación, que es totalmente perjudicial para el desarrollo del turismo”, remarcó a PERFIL.

Por su parte, la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo, Faevyt, también dio a conocer su "profunda preocupación por el cese de operaciones de Latam Airlines Argentina que conlleva la pérdida de más de 1700 puestos de trabajo".

"En un contexto como el que atravesamos, agravado por una pandemia que paraliza las actividades comerciales en todo el mundo y que afecta principalmente al turismo, este nuevo golpe es una muestra más de la crisis que nos toca afrontar como sector", remarcaron desde la entidad que nuclea a más de 1.800 operadores turísticos. También indicaron que buscarán herramientas para mitigar el impacto.

Diferencias. En una carta de despedida a los trabajadores, la CEO de Latam Argentina, Rosario Altgelt, también integrante del directorio de la entidad empresaria IDEA, aseguró que "durante las últimas semanas se trabajó intensamente en conversaciones con todos los actores e interlocutores, tanto en el ámbito público como en el privado, poniendo de manifiesto la crítica situación de la compañía con la esperanza de lograr acuerdos y poder trabajar de manera mancomunada en las soluciones colectivas necesarias". Pero agregó: "Lamentablemente, estos esfuerzos no han sido suficientes".

El mensaje contrasta con la versión del Gobierno, que aseguró que no estaba al tanto de que la empresa buscaba cerrar operaciones. Latam inició en el Ministerio de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis. "Esperamos encontrar un camino que permita que Latam siga operando en la Argentina y los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo", indicó el ministro de Transporte Mario Meoni. Ayer por la noche, en una entrevista en el canal Telefé, el presidente Alberto Fernández se refirió a la salida de Latam: "Hubiera querido que no tomen esta medida. Quisiera que no se vayan y puedan seguir operando en Argentina. He leído la noticia".

Meoni consideró que la empresa puede volver a operar. Mientras tanto, Altgelt indicó a los empleados que "las consecuentes disoluciones de vínculos laborales que se produzcan a partir de este proceso serán tratadas en el ámbito del Ministerio de Trabajo, según los términos y tiempos definidos en este marco". La empresa también iniciará un nuevo programa de retiros voluntarios.

Si avanzan las negociaciones y se evita el cierre, es probable que la empresa retomaría operaciones con un plantel más ajustado. Para los gremios, la compañía está intentando conseguir algún beneficio. Algunos sindicalistas lo calificaron como "presión", mientras que otros fueron un poco más allá. "Lo que está recibiendo de LAN es una extorsión. Yo veo con toda claridad que hay un mensaje político”, sentenció Pablo Biró, de Pilotos, en declaraciones a Radio Con Vos.

