Si bien la compra de juguetes siempre se asoció a los chicos, son los adultos quienes están manteniendo la industria a flote en Estados Unidos, y no justamente por comprarlos para sus hijos, sobrinos o nietos, sino para ellos mismos.

Un artículo de la web especializada CNBC reveló que los "adulniños" ("Kidults") representan una cuarta parte de las ventas del sector y son el mayor motor de crecimiento. De hecho, mueven en torno a 9.000 millones de dólares al año.

Según datos ofrecidos por la firma NPD, que incluye en esta categoría a personas a partir de 12 años, este fenómeno lleva diez años en aumento, pero con la pandemia se ha acelerado. Asimismo, señalaron que, en los primeros nueve meses de 2022, las ventas de juegos de mesa y rompecabezas tuvieron una caída de 3%, luego de un repunte durante los meses de pandemia. Igualmente, la suba en los precios ayudaron a compensar estas pérdidas.

Por otro lado, la CNBC destacó que estos adultos tienen una gran afición por los dibujos animados, los superhéroes y los coleccionables que les recuerdan su infancia. Compran mercadería como figuras de acción, juegos de Lego y muñecas que normalmente se consideran "para niños". Sin embargo, en los últimos años, los fabricantes de juguetes han creado líneas de productos solo para estos consumidores, al darse cuenta de que la demanda es alta para esta generación de adultos que todavía quieren divertirse.

“La definición de la edad adulta definitivamente ha evolucionado”, recalcó Jeremy Padawer, director de marca de la empresa de juguetes Jazwares. “Lo que solía significar, ser un adulto, era ser un miembro muy honrado y serio de la sociedad. Y para hacer eso tenías que demostrarlo intelectualmente, emocionalmente, en todos los demás sentidos”. “Ahora nos sentimos mucho más libres para expresar nuestro fanatismo como parte de nuestra edad adulta”, opinó.

"Esta tendencia comenzó a cobrar prominencia aproximadamente una década atrás, cuando las películas de superhéroes y la cultura de los cómics irrumpieron en la corriente principal. Se volvió más importante para los resultados de las empresas de juguetes en los últimos cinco años", indicó James Zahn, editor en jefe de "The Toy Book" y editor principal de "The Toy Insider".

Hasta septiembre pasado, el grupo "kidult" representó el 60% del crecimiento en dólares dela industria, a pesar de representar solo una cuarta parte de las ventas, según los datos de Checkout de NPD.

RM / LR