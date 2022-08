Fracasó en el amor y se puso de novio con una muñeca: tiene una familia de juguetes

Las decepciones amorosas suelen ser difíciles de afrontar y cada persona hace un proceso interno distinto. En ese sentido, un hombre que fracasó en el amor, se puso de novio con una muñeca y ahora tienen una familia de juguetes.

Cristina Montenegro, cuyo usuario de TikTok @montbk5959, se hizo viral en la red social por compartir su día a día con su novia, a quien llamó “Natalia” y sus hijos Adolfo Miguel, de 8 años y Lady María, de 3.

El hombre de 49 años, oriundo de la ciudad de Cali, Colombia y radicado en Bogotá, creó a toda su familia de juguete en 2020 luego de tener una gran decepción amorosa.

Aunque se trate de objetos inanimados, él se muestra feliz en TikTok, ya que su contenido se basa en compartir imágenes de los lugares que visita con su novia y hasta ayuda a sus “niños” con la tarea del colegio, así como también los lleva a almorzar.

El día a día de Cristian con su familia

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella”, relató en la plataforma e incluso contó que tiene intenciones de casarse con Natalia, en el caso de que no encuentre una mujer que se enamore de él. En ese sentido, también realiza videos virales con audios de películas y canciones en tendencias.

Además, contó la triste historia detrás de esta familia de juguetes. “Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, lamentó el hombre. De igual forma, no descarta tener una relación con una persona de física.

Su relación no dejó de sorprender a los usuarios de la plataforma, razón por la cual llegó a recibir críticas de las personas más conservadoras. En respuesta a estos cuestionamientos, Cristian contestó: “He aprendido a valorar el amor. Valórense ustedes también”.

La relación con los demás y la "práctica"

De acuerdo con la información que pudo recolectar el portal Meganoticias, Cristian pidió a una pareja de esposos que conoció en un bar que actúen con él y su novia de trapo como sus padres para poder practicar cómo desenvolverse en situaciones así, en el caso de que consiga una pareja física.

"Muñequita linda", se escucha decir a la señora que parecería ser la madre del hombre, pero en realidad no son desconocidos para él.

RdC / ds