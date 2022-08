Video viral: una niña pasea a su caimán de apoyo emocional con correa y sorprendió a todos

Un caimán sorprendió a todos los transeúntes en el Love Park de Filadelfia. El animal era paseado por una niña con un correa mientras se refrescaba en unos chorros de agua.

Es que el reptil no era salvaje, sino que es un animal de apoyo emocional. "Wally" pertenece a un hombre de Filadelfia que tiene varias cuentas en las redes sociales que documentan su relación con el caimán.

Joie Henney, el dueño del animal, publicó imágenes y videos del caimán con correa mientras era paseado por una niña.

En diálogo con CNN, el hombre contó que Wally es su mascota desde hace seis años. Henney es un veterano rescatador de reptiles que trabajó con caimanes durante 30 años.

"Había una sobreabundancia de caimanes en esa zona", dijo el hombre sobre el estado de Florida. Allí, según explicó, a los llamados "caimanes molestos" les practican la eutanasia o los trasladan a cautiverio.

"Wally ha sido muy diferente a cualquier caimán con el que haya tratado en los últimos 30 años. No muestra ira. No muestra agresividad. No lo ha hecho desde el día en que fue capturado. Nunca pudimos entender por qué", expresó.

El caimán Wally "duerme conmigo"

En esa línea, contó cómo es la convivencia y hasta que duermen juntos: "Es simplemente adorable. Duerme conmigo, me roba las almohadas, me roba las sábanas. Es simplemente increíble".

Por este motivo, Henney consiguió la licencia de animal de apoyo emocional para Wally. Es que al reptil le sirvió de consuelo mientras se sometía a tratamientos de radiación contra el cáncer.

"Wally es el único caimán con el que he estado que se niega a morder", afirmó sobre la posibilidad de que el animal muerda a alguien.

El video viral del reptil en Love Park se produjo luego de que visitará Filadelfia para filmar un segmento de noticias. Los acompañó su amiga Mary Johnson, quien lo ayuda a subir videos a TikTok e Instagram de Wally, y sus hijos.

"La gente vino en cuanto se enteró de que Wally estaba allí para recibir un abrazo y tomarse una foto con él", señaló. Finalmente, espera que Wally pueda ayudar a "poner una sonrisa en la cara de la gente, este mundo ya es bastante duro".

ED