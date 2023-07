En medio de los reproches y amenazas del círculo rojo por las medidas tomadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, las pymes aceptaron las reglas, pero reclamaron sumarse a los beneficios extendidos y mejorados para las exportaciones de las economías regionales.

En este sentido, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó la implementación de un "Dólar Pyme", ante el derrumbe de un 20% de las exportaciones durante la primera mitad del año, en comparación con el mismo período del 2022, y afirmó que la industria “necesita estímulos para poder compensar sus importaciones y, así, generar alivio en el medio de la crisis de reservas que atraviesa el Banco Central de la República Argentina”.

El pedido de Rosato surgió luego del anuncio de un dólar diferencial a $340 para las economías regionales, en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto próximo.

“Las medidas que ha lanzado el Gobierno son obligatorias y necesarias para sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para que, de esa manera, puedan llegar los desembolsos comprometidos en las revisiones. Eso es importante para que la Argentina pueda llegar al fin de año, luego de una caída abrupta de la recaudación ante el impacto de la sequía en las exportaciones del complejo agroalimentario”, admitió Rosato.

El presidente de IPA reconoció que el encarecimiento de las importaciones “lógicamente genera un incremento mayor en los productos finales”, pero aceptó que se trató de “una medida inevitable, porque la Argentina no tiene dólares para financiar el pago de las compras en el exterior”.

“Por eso el Gobierno tiene que utilizar esas herramientas para frenar esa sangría”, sostuvo.

La estrategia de Sergio Massa para acercarse al campo pese al encarecimiento de las importaciones

Al respecto, otra de las medidas anunciadas fue la generalización del impuesto PAIS (7,5%) a la compra de dólares para la importación de bienes, quedando exentos los medicamentos y material para combatir el fuego.

Rosato, sin embargo, insistió con la implementación de un tipo de cambio diferenciado exclusivamente para las Pymes exportadoras, que perdieron terreno durante el 2023, luego de que se registrara un retroceso del 20% de las ventas al exterior, en comparación con el primer semestre del año pasado.

“Lo que creemos que sí se puede hacer el Gobierno es mejorar, a través de un Dólar Pyme, como sucedió con el Dólar Soja o el Dólar Agro, las condiciones de competitividad para las exportaciones perdidas en nuestro sector. Hemos tenido una caída interanual del 20% y, sin ninguna duda, afectó a la industria manufacturera en forma sustancial”, alertó.

El presidente de IPA advirtió que el volumen de las exportaciones perdidas, desde enero a junio de este año en torno a los US$ 420 millones, según cálculos de la entidad, han impactado “en su mayoría” a las Pymes industriales, “que han perdido poder de exportación, debido al tipo de cambio y los aumentos que han tenido los insumos”.

“La propuesta de un Dólar Pyme está planteada desde el nacimiento de los tipos de cambio diferenciales para los sectores exportadores, pero hoy es urgente su implementación. Si bien es cierto que la industria no tiene el fuerte peso en los ingresos fiscales que tiene el sector agrícola, la falta de desarrollo deja en el camino no sólo la posibilidad de liquidación de dólares constantes y no estacionales, sino que también pierde la oportunidad de generar empleo registrado y de calidad en las fábricas”, enfatizó.

Por la suba del dólar, los aumentos de algunos sectores podrían llegar al 25 %

El industrial, además, alertó que “un retroceso en las exportaciones se convierte en una señal de alerta muy grave, porque a diferencia de los sectores primarizados, la recuperación de mercados con valor agregado suele llevar mucho más tiempo, porque los países que promocionan sus exportaciones ocupan rápidamente los espacios y son difíciles de volver a insertarse”.

“Hoy las Pymes que exportan están teniendo serios problemas de competitividad, porque la compra de insumos para la producción que no tienen sustitución nacional debe financiarse, lo que genera mayores costos. Pero, además, la liquidación se hace al dólar oficial, lo que genera una doble pérdida. Es por eso que muchas fábricas han decidido volcarse al mercado interno, lo que genera más oferta en un contexto en donde la demanda comenzó a mostrar signos de desaceleración”, aseguró Rosato.

LDG-AM