Los nuevos cedears de ETF para operar en el mercado argentino con oro y criptomonedas

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la inclusión de nuevos Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) que permitirán acceder a ETFs que replicarán Bitcoin (IBIT), Ethereum (ETHA), el precio del oro (GLD), un índice de acciones China (FXI) y un índice inverso para apostar en contra del S&P500 (SH).

Se puede operar estos nuevos instrumentos en el mercado local desde ayer, jueves 5 de diciembre.



IShares Ethereum Trust (ETHA)

ETHA es un ETF (fondo cotizado en bolsa) que te permite invertir en Ethereum sin necesidad de comprar la criptomoneda directamente. Es comprar una acción que sigue el precio de Ethereum. ETHA cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, por lo tanto, es una forma sencilla de obtener exposición a Ethereum a través del mercado regulado.

Ehtereum es la segunda cripto más valiosa del mercado. Es la base del ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), que ofrece alternativas a los servicios financieros tradicionales como préstamos, intercambios y seguros, sin intermediarios

Ratio del CEDEAR 5:1



IShares Bitcoin Trust (IBIT)

IBIT es un ETF (fondo cotizado en bolsa) que te permite invertir en Bitcoin sin tener que comprar la criptomoneda directamente. Es comprar una acción que sigue el precio de Bitcoin.

De una forma sencilla se obtiene exposición a Bitcoin a través del mercado regulado, evitando las complejidades de comprar y almacenar la criptomoneda por tu cuenta.

Bitcoin fue la primera criptomoneda y sigue siendo la más conocida. Esto le otorga un cierto grado de estabilidad y confianza en comparación con otras criptomonedas más nuevas y volátiles.

Ratio del CEDEAR 10:1

ProShares Short S&P 500 (SH)

Venta en corto del S&P 500

Permite a los inversores capitalizar ante caídas del mercado norteamericano de acciones.

Ratio del CEDEAR 8:1

SH ofrece una exposición inversa a un índice ponderado por capitalización de mercado que incluye 500 empresas grandes y medianas de Estados Unidos, seleccionadas por el Comité de Índices de S&P.

SH está diseñado como una apuesta diaria en contra del S&P 500 y proporciona la liquidez necesaria para que los inversores lo utilicen con ese propósito. Al igual que la mayoría de los productos apalancados e inversos, este fondo está diseñado para ofrecer una exposición inversa a su índice subyacente —una cesta ponderada por capitalización de mercado de 500 grandes empresas estadounidenses seleccionadas por el Comité de Índices de S&P— durante un solo día de negociación. Mantenerlo por períodos más largos introduce los efectos de la capitalización, aunque estos son menos pronunciados en productos no apalancados. Aun así, este instrumento está diseñado para ser utilizado únicamente durante un día o con un reequilibrio frecuente de la exposición para aproximar el objetivo de un múltiplo de -1x. SH no es una inversión de "comprar y mantener" y no debe esperarse que proporcione un rendimiento apalancado del índice más allá de un período de un día.

SPDR Gold Trust (GLD)

Busca replicar el precio spot del oro.

Es una excelente alternativa para quienes desean tener exposición al metal precioso de forma directa, evitando otras alternativas cuya correlación no era tan directa y por lo mismo se estaba sujeto a variables no deseadas.

Ratio del CEDEAR 50:1

GLD sigue el precio spot del oro, menos gastos y pasivos, utilizando lingotes de oro almacenados en bóvedas en Londres.

GLD fue el primero en el mercado en invertir directamente en oro físico. Su estructura de producto facilita a los inversores evitar las complicaciones de comprar, almacenar y asegurar lingotes de oro físico. Las acciones de GLD tienen un comercio activo, ofreciendo una profunda liquidez. El valor liquidativo (NAV) del fondo se determina utilizando el precio del oro LBMA PM (anteriormente conocido como London PM Gold Fix), lo que asegura una relación extremadamente cercana con los precios spot del oro.

Su estructura como un fideicomiso protector prohíbe a los fiduciarios prestar los lingotes de oro. Sin embargo, los impuestos sobre las ganancias a largo plazo pueden ser elevados, ya que el IRS clasifica a GLD como un artículo de colección. Además, el NAV de GLD tiene un valor más alto, lo que corresponde a una mayor exposición al oro por acción. Por lo tanto, aquellos afectados por los costos de negociación por acción pueden preferir GLD sobre fondos similares.



IShares Trust China Large-Cap ETF (FXI)

Brinda exposición a las 50 empresas más grandes de China.

Este ETF brinda acceso al mercado chino de forma diversificada, de tal manera que ahora los inversores que deseen invertir en la segunda economía más grande del mundo pueden hacerlo a través de este ETF, y no solo a través de nombres individuales.

Ratio del CEDEAR 5:1

FXI sigue un índice ponderado por capitalización de mercado que incluye las 50 acciones chinas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

FXI, uno de los ETF más antiguos enfocados en China, presenta una cartera concentrada de 50 acciones de gran capitalización, incluyendo H-shares, P-chips y Red Chips que cotizan en Hong Kong. Es importante destacar que las acciones A cotizadas en el continente chino y los mega-cap chinos cotizados en EE. UU. (clasificados como N-shares) están excluidos de la cartera del fondo. FXI selecciona su universo de inversión del FTSE All World Index. Las acciones se filtran adicionalmente para garantizar liquidez, asegurando que el índice ponderado por capitalización de mercado sea negociable. Para evitar la sobre concentración en el índice, los pesos de las acciones individuales están limitados al 9% y los de las empresas al 38%. El índice se reconstituye y reequilibra trimestralmente.

* Head Estrategias de Inversión de IOL Inversiones.