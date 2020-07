El mapa de pymes operativas: Norte y AMBA, las zonas todavía limitadas

Algunas comienzan a mejorar a nivel de operatividad. La evolución entre abril y hoy es clara (ver video), pero se mantienen sectores que paralizados, vinculados al turismo, comercio y entretenimiento. Sin embargo, para la producción primaria e industrial, quedan sólo pocas restricciones: la mayoría para el área metropolitana de Buenos Aires y el Noroeste.

Los datos fueron analizados en una reunión organizada por la Fundación Observatorio Pyme -en formato virtual- donde se advirtió que hay empresas que todavía manejan bajos niveles de uso de la capacidad instalada y prevé que pueda haber recaídas, como en el sector textil, no por el coronavirus, sino por la baja de la demanda interna y las limitaciones para exportar.

De cara a la pospandemia, todos los participantes coincidieron: se necesita trabajar en la productividad y competitividad para poder exportar. Eso implica una digitalización de las pyme, un trabajo que según los funcionarios del Gobierno, ya comenzó.

Augusto Costa: "No queremos que cierren más empresas"

Jorge Vara, Diputado Nacional por Corrientes (Eco+Juntos por el Cambio) y representante por el NEA, aseguró que hay productos como el arroz, verduras y hortalizas que está en aumento en el mercado interno, mientras que una vez habilitado, el sector de madera está exportando a China y Vietnam.

“En el NEA y específicamente en Chaco hay mucho problema con el sector textil. Turismo y comercio son los sectores con más problemas y prácticamente están cerrando. Las empresas están vendiendo activos para sostener la pyme”, remarcó del otro lado de la balanza. A nivel contagios, indicó que el problema no son las zonas productivas sino la Ciudad.

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chubut, Eduardo Arzani, coincidió en que el impacto se siente en el turismo y la caída del sector textil. “Nos va a llevar casi un año llegar a dónde estábamos. Es el momento de aplicar políticas locales más allá de las nacionales”, advirtió.

“El Petróleo tiene un escenario internacional adverso pero las empresas y los sindicatos también piensan en el mediano y largo plazo. Lo más afectado es la metalmecánica asociada al sector”, indicó.

Advierten que más de un 10% de las pymes cerraría por la pandemia

Para Marcela Leumann, Coordinadora de Observatorios Regionales, Fundación Observatorio PyME, “hay esfuerzo empresarial por mantener las fuentes de trabajo” aunque advirtió sobre la inactividad del personal, que se mantiene en niveles del 30% en la región centro y lo supera en la patagonia.

Según los datos de la FOP, existe un riesgo de cierre del 8% de empresas que están pensando en dejar la actividad porque no llegan a cubrir los costos. En el NOA llega al 18% y en AMBA al 13%.

El ministro de Chubut consideró que habrá una oportunidad en el turismo de cercanía en los próximos meses mientras que Vara recordó que la actividad comercial depende mucho del sector público en las 9 provincias del Norte Grande. “Ninguna alcanza al 20% de recaudación propia”, remarcó.

Según el INDEC, en mayo se observó una menor proporción de locales manufactureros sin actividad con relación a abril. De los más de 1.700 locales manufactureros relevados, casi el 40% operó con normalidad, mientras que más del 60% operó parcialmente o no tuvo actividad productiva.

Estiman que cerrarán 2,7 millones de empresas en América Latina y Caribe por la pandemia

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva en mayo, más del 50% declaró que, si bien estuvo habilitado para operar, no contó con el personal necesario para operar o no tuvo pedidos y más del 40% declaró que la principal causa fue que debió permanecer cerrado total o parcialmente por el aislamiento, agregó el organismo oficial de estadísticas en un informe especial sobre el impacto de la pandemia en la producción.

Pospandemia. A la hora de analizar las políticas públicas para salir de la crisis, Guillermo Merediz, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, reconoció que hay una necesidad de mejorar la inclusión financiera de la pyme y aseguró que ya se comenzó a trabajar con el Banco Central en ese sentido.

“La agenda de la productividad tiene que ser abordada, con los recursos naturales y sus cadenas. No se puede bajar la pobreza sin esa agenda. No puede haber dicotomía minería-industria. Las empresas tienen que integrarse a las cadenas globales de valor. Estamos trabajando con la economía del conocimiento, en salud, energías renovables, movilidad”, remarcó.

El financiamiento pyme creció 72% en el mercado de capitales

El funcionario coincidió con los privados en la evaluación de las cuentas pendientes: hay que trabajar en mejorar la competitividad. Hay que abordar la digitalización de las empresas que están aisladas del proceso tecnológico. “Estamos trabajando con las cámaras del sector tecnológico y las empresas más grandes como Facebook o Microsoft y armamos líneas de corto plazo para la transformación digital”, indicó.

Además de reordenar la macroeconomía, el país aspira conseguir dólares del exterior. “Tenemos el desafío de incrementar las exportaciones; toda la región pero en particular la Argentina”, indicó Merediz.

Patrizio Bianchi, economista italiano, integrante de Unesco y presidente de la comisión italiana para la reapertura de las clases focalizó en que las diferentes empresas necesitan distintas políticas. “Esta crisis puede dar lugar a una serie de políticas industriales importantes, tanto en Argentina como en Italia, con innovación y recursos humanos”, ponderó.

