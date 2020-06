Advierten que más de un 10% de las pymes cerraría por la pandemia

Fernando Nolé

Cámaras empresarias y consultoras económicas advierten que en el corto plazo podrían cerrar más de un 10% de las pymes del país y que un universo de un 30% de las empresas está con graves problemas financieros.

La continuidad de la cuarentena ha llevado a que la Cámara de Comercio estime que un 11,5% de los locales comerciales que cerraron en la Ciudad de Buenos Aires no podrá concretar su reapertura.

En el caso del Gran Buenos Aires, desde la Conferederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se advierte que la situación es aún más grave, peligrando la reapertura de un 20% de los locales comerciales del conurbano.

Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres, recalcó que un 10% o algo más de las pymes que están instaladas en el país podrían desaparecer en la postpandemia.

Hasta el momento la feria judicial ha frenado lo que se estima sería una “catarata” de concursos preventivos y pedidos de quiebra, aunque en el Gobierno aseguran que se está trabajando profundamente para evitar que se produzca esa situación. “Hay algunos proyectos en el Congreso con relación a la ley de Quiebras. El objetivo por parte del Ejecutivo es agilizar y promover acuerdo entre partes para evitar la quiebra y que las empresas puedan seguir funcionando. Estamos trabajando todos los días en este tema”, resaltó a PERFIL una fuente del gabinete económico.

Pese a la ayuda estatal, en CAME dieron un panorama concreto del golpe tan fuerte que están sintiendo diversos sectores como turismo, transporte, textil, calzado, marroquinería, restaurantes, bares, catering, cotillón, juguetes, salón de fiestas y eventos, librerías, muebles, gomerías, jugueterías, peluquerías y un párrafo aparte para advertir sobre la caída en construcción.

El Indec divulgó que en abril hubo un derrumbe del 75,6% en la actividad de la construcción y un 33,5% en la industria, ambas comparaciones interanuales que marcaron caídas históricas.

En una encuesta del organismo realizada en abril sobre un total de 1.300 empresas, dos tercios declararon que no pudieron operar con normalidad. “Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad, más del 60% declaró que la principal causa fue el aislamiento social y casi el 18% declaró que, si bien estuvo habilitado para operar, no tuvo pedidos”, señaló.

La semana pasada dos empresas importantes cerraron sus plantas para siempre. Una es la autopartista Yakazi, fabricante de mazos de cable para Toyota. La otra, Petrel, fabricante de aviones monomotor de entrenamiento, que cerró sus persianas, a pesar de tener pedidos de exportación de unidades a Colombia y posibilidades de ventas hacia otros países de la región con los cuales ya había conversaciones.

Franquicias. Un horizonte de nubarrones que presagian un frente de tormenta sumamente difícil, como es el caso de la crisis que está soportando también el sistema de franquicias. Según un informe de la Cámara Argentina de Franquiciados, los 20 mil puntos de venta franquiciados en todo el país sufren una situación inédita.

“A 78 días de la cuarentena, el 80% de los encuestados declaró no haber podido pagar el alquiler del punto de venta, los meses con mayores deudas se generaron en abril y mayo, donde más del 56% no pudo hacerse cargo del gasto. El 76% no pudo hacerle frente al pago de los servicios”, resalta el informe.

El mismo trabajo agrega que “a la hora de tener que hacer frente al pago de los salarios, el 55% no pudo abonar los sueldos de los meses de abril y mayo”. Este es un sector que abarca distintos rubros y marcas importantes en muchos casos, como red de cafeterías y comidas rápidas, entre otros.

Tanto dirigentes empresarios como analistas económicos estiman que estos fueron los peores meses en cuanto al nivel de actividad, pero las consecuencias más graves en materia de empleo se registrarán en la postpandemia, ya que se estima que este año la economía argentina va a caer entre un 8 y un 11%, todo dependiendo de cuánto tiempo dure la cuarentena.