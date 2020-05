CAME pide el "rescate financiero" para las pymes que atraviesan una fuerte crisis

El vicepresidente de la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), Ricardo Diab, afirmó este 28 de mayo que se necesita “un rescate financiero y un aporte mayor de cobertura del Estado para la supervivencia de las pymes, que han disminuido en un 80% sus ventas" como consecuencia de la crisis económica derivada del coronavirus.

La crisis sanitaria ha derivado en un fuerte frente de tormenta para los comercios y pequeñas empresas que al permanecer cerradas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio han visto caer sus ingresos a prácticamente 0.

“Inclusive, las empresas que estuvieron abiertas sufren la baja del consumo, que no supera el 35% y se amesetó por el temor a la pandemia, la incomodidad para movilizarse y la falta de poder adquisitivo”, dijo Diab en declaraciones a radio La Red.



El empresario rosarino ponderó la vigencia del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), pero advirtió que "no más del 50% pudo acceder".



Además, añadió Diab, “los problemas no son sólo por el pago de salarios, también por las deudas con proveedores, con la AFIP, el pago de alquileres y expensas, y con este nivel de ventas después de más de dos años de caídas es muy difícil sostener la empresa”.

El directivo de CAME resaltó que sólo 20% de las compañías recibió los créditos al 24% de tasa para el pago de nóminas salariales, aunque destacó los diferimientos fiscales y otras ayudas nacionales, provinciales y municipales.



Por otra parte Diab precisó, que apenas 10% obtuvo los préstamos a tasa cero, ya que a la mayor parte de los solicitantes se los negaron, les pidieron mayores requisitos y les impusieron trabas burocráticas, "mientras muchos ni siquiera lo pidieron porque no sabían cómo devolverlo".



El empresario aclaró por último que la CAME no tiene posición tomada sobre la propuesta de postergar la fecha del próximo Día del Padre, pero consideró que "si para la mayoría podría generar un alivio, estaríamos acompañando”.

Vale recordar que el lunes 25 pasado, la Cámara mostró su enojo en un comunicado porque los locales de grandes superficies siguen ofreciendo productos que no son de primera necesidad y plantea una desigualdad con los pequeños comercios de barrio, que deben permanecer cerrado en la cuarentena por la pandemia de Covid-19.



"Los negocios dedicados a la venta de artículos como indumentaria, lencería, calzado, etc; no están habilitados para abrir. No obstante, las grandes superficies como hipermercados, gozan de esta excepción en el decreto presidencial y siguen vendiendo mercaderías no esenciales", se quejaron e indicaron que evalúan realizar una denuncia en Defensa de la Competencia, por trato desleal.

Entre algunos números para tener en cuenta, vale esta encuesta realizada en la semana del 4 al 9 de mayo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre 1000 pymes del comercio, los servicios, la industria, las economías regionales, el turismo, y la construcción, incluyendo representantes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, la situación es la siguiente:



• Créditos al 24%: el 51% de las pymes no los pidió. Mientras un 18% los obtuvo sin inconvenientes, otro 13% los solicitó, pero aún no se los otorgaron. A un 11% se los negaron y un 6% respondió que su banco le dijo que no los tenía disponibles. Entre los que no lo pidieron, sólo el 21% fue porque no los necesitaba. El resto es porque no cree que se los otorguen (burocracia o malas experiencias de conocidos).



• Créditos a tasa cero: el 55% de las pymes no los pidió. Un 19% los solicitó, pero aún no se los dieron. Al 17% se los negaron y sólo a un 10% se los otorgaron sin inconvenientes. Lo cierto es que de las empresas relevadas un 48,6% no aplicaba a esta modalidad por no cumplir con los requisitos. Un 22,3% no requirió los créditos por desconfianza a que no se los otorguen. El resto porque no quiere más deudas.

