Martín Redrado apuntó contra Guzmán: “Las políticas son malas, los resultados son malos"

El economista Martín Redrado volvió a develar que mantiene contacto con Cristina Fernández de Kirchner, dijo que "son malas" las políticas llevadas adelante por el ministro Martín Guzmán y manifestó qué cambiaría en el plan económico para generar más reservas, algo que fue criticado por la Vicepresidenta en su última aparición.

Los últimos rumores que instalaban a Redrado en el Gobierno Nacional habían sonado en la previa de Semana Santa, cuando se esperaba un cambio de funcionarios. Antes, durante las crisis a cielo abierto del Frente de Todos, también su nombre se había escuchado en el ruido mediático, al igual que el de Roberto Lavagna. Esos comentarios de pasillo, además, estaban abonados por los dichos de Redrado sobre su "contacto" cercano con Cristina Kirchner, una de las integrantes del gobierno más críticas de la política de Guzmán.

Este domingo, Redrado dejó en claro que habla con la ex presidenta y además infirió qué cambios haría en el Banco Central, dirigido hoy por Miguel Pesce y antes comandado por él, durante el mandato cristinista.

"Hay un diálogo puntual sobre algunas preguntas, temas particular de interés, pero como lo hay con todos los dirigentes. Hoy me piden diálogo dirigentes de la oposición, legisladores, gobernador, intendentes”, reveló sobre su labor diaria. “Hoy Argentina, y sobre todo los economistas, tenemos que estar por encima de la grieta planteando soluciones concretas, prácticas como por ejemplo para el problema de la inflación y falta de crecimiento”, planteó.

Redrado propuso cambios en el Banco Central

Para el economista, es necesario que se aprueben nuevas leyes en el Congreso y una de ellas debería apuntar a cambiar la carta orgánica del Banco Central "para que financie menos al Tesoro y que el Tesoro genere nuevas formas de financiamiento”.

También se expresó sobre las diferencias en el mercado cambiario y la distancia entre el dólar oficial y los paralelos. Para Redrado, se debería "bajar el techo de la brecha cambiaria generando mas oferta de divisas, incentivos a los sectores que pueden ampliar la oferta de divisas. Ejemplo: hidrocarburos".

En tándem con las últimas declaraciones públicas de Cristina Kirchner, donde cuestionó la falta de divisas en el Central en Chaco, Redrado analizó: "En este trimestre, donde el Central debería estar acumulando reservas, porque Argentina tiene una gran oportunidad por malas razones, la invasión rusa a Ucrania nos da un sendero de precios de lo que produce Argentina cada vez más alto, el campo le ha liquidado en estos cuatro meses y medio 11.200 millones millones de dólares al Central; es un 14% más de lo que se liquidó el año pasado".

Y sobre el cierre de este tema, comparó el aumento de reservas interanual, observando que en el mismo período del año pasado fue de 3.200 millones de dólares y este año 400 millones de dólares.

Qué dijo Martín Redrado sobre Martín Guzmán

Si bien aclaró que no califica a las personas, Redrado fue crítico de la gestión realizada por Guzmán. “Las políticas son malas, los resultados son malos. Tomemos cualquier indicador, la inflación, pobreza, los problemas de desigualdad, distribución del ingreso, exportaciones que solo crecen por precio y no porque se este generando mayor capacidad de exportación. No se están abriendo nuevos mercados”, comenzó.

Luego, contrariando los dichos del Gobierno Nacional, sostuvo que “la economía esta rebotando" y que "hay una diferencia entre crecimiento y rebote”.

"Para que la economía crezca deberías tener una política económica que incentive el consumo, la inversión, con incentivos específicos, estímulos impositivos, crediticios y que aumente las exportaciones con una política de inserción internacional que Argentina no tiene”, cerró.

