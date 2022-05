El ministro Guzmán está en el epicentro del fuego amigo

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se concentrará en la revisión técnica del Fondo Monetario que concluye esta semana y, se descuenta, tendrá buenas noticias para el Gobierno. Habrá luz verde sobre las cuentas del primer trimestre y, en consecuencia, nuevo desembolso para afrontar el próximo vencimiento.

Tendría una buena noticia para compensar los dardos del fuego amigo que recibió en las últimas horas. También le pondrá energía al Censo que se realizará el miércoles.

Los embates del ala dura del Gobierno sobre el titular del Palacio de Hacienda suman nuevas voces. El talón de Aquiles es la inflación que acumuló en el primer cuatrimestre del año 23,1% según el Indec.

De todos modos, en el equipo económico están convencidos de que la economía crecerá y eso le bajará la tensión a la pelea. Es una meta, al menos ambiciosa. Sin embargo, en los pasillos de Hacienda repiten que si los propios no se convencen de ese escenario, no habrá destino posible en el 2023, menos aún del que tímidamente asoma hoy.

Esta semana, el ministro también evitaría lanzar las modificaciones en el Mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias que le reclamó el titular de Diputados, Sergio Massa. La redacción de ese decreto ya estaba en marcha, pero la escalada pública que tomó este tema habría llevado al funcionario a bajarle la velocidad a esa redacción.

De todos modos, en la suba de precios que no parece desacelerarse este mes, habrá nuevos tironeos. Los otros integrantes del gabinete económico no quieren quedar pegados con la falta de instrumentos para contener la inflación. Y le exigen a Guzmán que salga al ruedo a ponerle la cara a la inflación. Desde el cristinismo no le perdonan que no haya concurrido a las audiencias públicas de la semana pasada donde se aprobaron las nuevas subas en las tarifas de electricidad y gas.

Otros integrantes del equipo económico movieron fichas luego de conocerse el 6% de abril. Por ejemplo, el BCRA modificó las tasas de interés.

Por su parte, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, (quien también esta semana estuvo en el centro de versiones de renuncia, que fueron desmentidas) convocó para mañana al presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, luego de que la entidad anunciara su rechazo al fideicomiso del trigo que trata de poner en marcha el funcionario, con la idea de evitar que la suba internacional se traslade al pan.

“Fuimos bastante claros con el comunicado que sacamos. La gran mayoría de las empresas no cree que sea la herramienta más adecuada para una situación como ésta”, dijo Cifarelli en declaraciones a radio La Red. El empresario recordó que hace 12 años se intentó poner en marcha un esquema similar, sin éxito.