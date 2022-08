La mitad de las familias argentinas vive con menos de 273 dólares

Los ingresos de las familias en la Argentina están más representados por lo que pasa en la informalidad y el asalariado no registrado que por lo que sucede en el salario público y privado registrado.

Al sumar los ingresos que aportan los adultos mayores del hogar en 2012 en promedio percibían US$ 8.373, US$ 1957 y US$ 1.231 respectivamente. Al ser comparado con el dato del 2022 veremos que para los mismos tres deciles estos ingresos son de US$ 716, US$ 432 y US$ 273.

La información se desprende de un informe realizado por la consultora Focus Market que, asegura que la clase más baja en 2012 tenía ingresos por US$ 1.231 y hoy percibe US$ 273 representando aproximadamente al 50% de la población argentina.

"Nuestro país fue ingresando en una decadencia absoluta. La base de ingresos a partir del cual es considerado el sector socioeconómico más alto en Argentina es la base de cualquier familia de clase media. Para el caso de la clase media en nuestro país su piso de ingreso es una clase media vulnerable y pobre en cualquier lugar de la región; y lo peor es que Argentina con este umbral está en el límite de caerse de la pirámide socioeconómica. Hoy quien es considerado rico por nivel de ingreso ya no es rico y quienes son considerados clase media ya no son clase media”, lamentó Damián Di Pace Director de Focus Market.

En la pirámide de los ingresos familiares de 2012, el 30% tenía ingresos por hogar de US$ 1957 y hoy solo percibe US$ 433. El 20% de la población más adinerada en promedio tenía ingresos por hogar de US$ 4.442 en 2012 y hoy solamente US$ 716. Solo el 5% de la población argentina supera hoy los U$S 2.650 de ingreso por hogar que está por debajo de lo que percibían el 18% de las familias argentinas en promedio en 2012. “Los ricos no son ya ricos. La clase media es media baja y la baja es más baja o indigente” enfatiza Di Pace.

“A la Argentina ya no le alcanza un cambio de las reglas de juego en la macro absoluta, sino que requiere una desregulación de las malas decisiones que se han tomado para las micro con leyes, trámites y trabas para producir y emplear que son un freno a la generación de riqueza" señaló el economista.

Tres casos para comprender la situación

Para tener una visión general de las actuales condiciones de vida de las familias argentinas, Di Pace expone tres casos en donde dos adultos ganan dos ingresos promedio.

En el caso en donde la familia tipo de dos integrantes y dos niños ganan $80.000 pesos, se podrá ver que cubre el 100% de la Canasta Básica Alimentaria, pero no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total; es decir, les falta un 23% para no continuar bajo la línea de pobreza, le faltaría u 53,99% de ingresos para cubrir la totalidad de la Canasta Básica Total + el alquiler ($173.899) y un 62.59% para cubrir la CBT + Alquiler y el mantenimiento del auto ($213.899).

“Hoy sucede que una familia con dos ingresos le está costando mantenerse dentro de lo que conocemos como clase media. A su vez, los ajustes de gastos se dan en todos los sectores socioeconómicos independientemente del nivel de ingreso. Todas las intervenciones del Gobierno para solucionar los problemas de la gente han fracasado”, asevera Di Pace.

Para el caso de una familia tipo que gana $126.666, con los ingresos que perciben pueden cubrir el 100% tanto de la canasta básica alimentaria como la Canasta básica Total), por lo cual se encontrarían por sobre la línea de la pobreza, pero de igual forma con ese ingreso le faltaría un 27,16% para alcanzar a cubrir CBT + Alquiler ($173.899)y un 40,79% para cubrir CBT + Alquiler + mantenimiento de un Auto ($213.899). CBT, CBT+ Alquiler, pero aún le faltaría casi un 2% en ingresos para cubrir CBT + Alquiler + Mantenimiento de un Auto.

Lo mismo ocurre para una familia que recibe ingresos de $210.000 pesos, los cuales alcanzan a cubrir el 100% de la Canasta básica, Canasta Básica Total + Alquiler, pero tendría inconvenientes en el caso de que tenga un auto para mantener.

