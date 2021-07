Mural se unió al selecto grupo de unicornios argentinos

La plataforma de trabajo colaborativo Mural se convirtió en el nuevo unicornio argentino al superar la valuación de u$s 1000 millones después de recaudar US$50 millones en un ronda de inversión serie C que estuvo liderada por los fondos Insight Partners y Tiger Global. Gracias a esta acción, la empresa ahora tiene un valor de u$s 2.000 millones y se suma a un grupo selecto integrado por Mercado Libre, Globant, OLX, Despegar y Auth0.

Con sede en San Francisco y presencia en la Argentina y en Europa, Mural, antes conocida como Mura.ly, fue fundada en 2011 por Mariano Suárez Batán, CEO radicado hace unos años en Estados Unidos, Patricio Jutard (CTO) y Agustín Soler. Esta start-up es una plataforma que digitalizó las pizarras que son tan habituales en las salas de reunión corporativas. En otras palabras, llevó a la nube e hizo colaborativos esos procesos creativos para que distintos equipos puedan interactuar y trabajar a distancia.

Unicornios y PyMEs es el camino

Actualmente, cuenta con 250 empleados en el mundo, y espera llegar a 300 a fin de año. Las ventas en un año se triplicaron y en 2020 se agregaron más de un millón de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

En agosto de 2020, Mural cerró una ronda de inversión habiendo recaudado u$s 118 millones. En ese momento, la firma paso a tener un valor de u$s 500 millones. A principios de ese año recibió una inversión de u$s 23 millones.

En declaraciones a los medios, Jutard explicó que la idea del proyecto surgió cuando trabajaba junto con Mariano Suárez Batán en Disney desde Argentina. “Trabajamos dos años allí y lo que nos pasaba es que teníamos que diseñar videojuegos y parte del equipo estaba en Estados Unidos. Entonces, por estar lejos del equipo central de Disney, desde Latinoamérica vivimos ese problema de ser parte de un equipo distribuido y así surgió la idea de Mural. La realidad quiso que esa realidad que vivimos en Disney ahora sea parte del día a día de todos los equipos de trabajo y creemos que el trabajo distribuido llegó para quedarse y que este formato de reuniones virtuales necesitaba un espacio virtual de colaboración. Así como toda sala tiene un pizarrón, toda sala virtual tiene que tener un pizarrón virtual”, detalló.

Luego de la ronda, la empresa emitió un comunicado donde informó que utilizará el nuevo capital para promover el desarrollo de su plataforma y nuevas integraciones con Microsoft Teams, Zoom, Webex y Atlassian. Según datos propios, Mural triplicó los ingresos anuales en los últimos periodos.

