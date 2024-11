Mercado récord en octubre: el riesgo país cayó más de 20% y los bonos subieron más del 30%

Con números récord Octubre se convirtió en el mejor mes para los mercados desde que asumió Javier Milei en diciembre último. Las acciones argentinas y los bonos en dólares cerraron con ganancias mensuales de hasta 33%, al tiempo que relegaron al riesgo país un 23% por debajo de los 1.000 puntos básicos, para tocar su menor nivel cinco años.

La euforia tuvo lugar en medio de la entrada de fondos frescos de la mano del millonario blanqueo de capitales, las compras del Banco Central, la continuidad del superávit fiscal, la desaceleración en la inflación, y el apoyo monetario de organismos internacionales.

El riesgo país sigue cayendo y perfora los 900 puntos básicos: los bonos en dólares siguen en alza

El S&P Merval subió 7,9% en pesos durante octubre, a 1.848.744,26 puntos, pero medido en dólares (CCL) pegó un salto de 17%, para terminar en 1.593,33 puntos.

La rentabilidad del bono americano a 10 años sube 4,3% y tocó nuevos máximos desde julio.

Las acciones y los bonos qué más rindieron en octubre

Así, las principales alzas en pesos durante el mes fueron para:

Banco BBVA (+23,9%), Edenor (+21,5%), y Grupo Supervielle (+18,8%).

Por su parte, las acciones que cotizan en Wall Street mostraron alzas muy fuertes:

BBVA escaló 32,8%, Edenor, 31,3%, y Grupo Supervielle, un 28,1%.

Las mayores ganancias de los bonos fueron lideradas por

el Bonar 2041 (+17,3%), el Bonar 2035 (+16,6%), y el Bonar 2038 (+16%)

Los 18 mil millones de dólares del blanqueo y la nueva fecha

El gobierno celebró la primera etapa del blanqueo y definió finalmente extender la primera etapa para declarar efectivo hasta el 8 de noviembre próximo. El saldo hasta el momento dejó depósitos en dólares que llegaron a un máximo en 22 años al aumentar en US$ 18.000 millones hasta el momento.

Este saldo le permitió al Banco Central (BCRA) sumar US$ 1.500 millones a sus reservas netas en octubre, en un mercado cambiario tranquilo, en el que el dólar se mantiene sin sobresaltos.

La nueva moneda de edición limitada que lanzó el Banco Central y ya está en circulación

En el cierre de octubre el dólar blue subía levemente a $1.190, al tiempo que los financieros bajaban y el CCL se ubicaba en $1150. El BCRA compró en la rueda de ayer US$ 19 millones y terminó el mes con un saldo positivo de US$ 1.530 millones en el mercado oficial de cambios, el máximo para octubre en 19 años.

El riesgo país por debajo de 1000 puntos

Por su parte, el riesgo país elaborado por el JP Morgan cerró el mes por debajo de los 1.000 puntos básicos, a 984, y si bien subió algunos puntos tras haber roto la barrera de los 800, logró terminar octubre con una baja de 23%.

Además de los US$ 18.000 millones en efectivo del blanqueo y los depósitos en dólares que se acercaron a los US$ 33.000 millones, el nivel más alto desde febrero de 2002, la liquidación de dólares del agro sumó US$ 2.500 millones en octubre, el mayor nivel para ese mes en 22 años.

¿Qué pasó en Wall Street en octubre? El impacto de las próximas elecciones

Los números que acompañaron en la Argentina fueron esquivos en Wall Street revelando la cautela con la que se mueven los mercados en la previa de las elecciones en los Estados Unidos.

"En línea con la premisa de que octubre no suele ser el mes favorito para los mercados norteamericanos, en esta ocasión, hemos cerrado el décimo mes del año con rendimientos levemente negativos en Wall Street", explicó Maximiliano Donzelli Manager de Estrategias de Inversión de IOL invertironline al hacer un balance del mes de octubre.

Damián Di Pace: “El nivel de dólares, en el sector financiero privado, supera las reservas del Banco Central”

"De esta manera, los tres principales selectivos de la Bolsa de Nueva York cerraron a la baja, con el S&P 500 perdiendo un 0,63%, el industrial Dow Jones un 1,19% y el tecnológico Nasdaq 100 cierra con una caída del 0,75%", señaló.

Para Donzelli, "Durante el décimo mes del año, hemos tenido cierta expectativa a medida que la comunidad inversora empieza a alinear sus estrategias de cara al ciclo de política monetaria expansiva iniciado por la Reserva Federal, aunque también con cierta cautela en relación a las elecciones presidenciales del próximo mes y a la presentación de resultados trimestrales de las grandes tecnológicas" agregó.

Los cedears que más subieron

Donzelli también se refirió a los cedears que más subieron. "La empresa que más subió durante el décimo mes del año fue MicroStrategy (MSTR) que subió un 30,86%. En este caso, el impulso alcista va en línea con un buen mes para el mercado de las criptomonedas, que tuvo un sólido mes de octubre, en la medida que la comunidad inversora pareciera animarse a tomar más riesgos frente a un contexto de baja de tasas de la Reserva Federal".

En segundo y tercer lugar el estratega resaltó los CEDEAR de United Airlines (UAL) y American Airlines (UAL) con subas del 30,10% y 14,10% respectivamente.

"En este caso, la suba de las aerolíneas coincide con la baja de tasas de la Fed. En un entorno de política monetaria más expansiva, ambas empresas se beneficiarán de un aumento en el consumo discrecional y menores costos de combustible, lo que las convierte en una opción atractiva", argumentó.

