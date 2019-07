En 2016, otro asesor de Alberto F. criticaba en un libro a Axel Kicillof

Las críticas de Guillermo Nielsen, uno de los economistas de consulta del candidato presidencial Alberto Fernández, hacia Axel Kicillof el domingo en PERFIL, no son los únicos cuestionamientos que recibe el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner. En el libro “Los tres kirchnerismos”, de Editorial Siglo XXI, el economista Matías Kulfas, integrante del think tank llamado Grupo Callao que rodea también al ex jefe de Gabinete, se desgranan detalladas críticas al desempeño del ahora postulante a gobernador.

En líneas generales, Kulfas, que elogia los logros de la gestión de Néstor Kirchner desde 2003 y marca que desde 2007 la expresidenta tuvo auge económico pero con menor impacto en el empleo y más restricciones, enfatiza los problemas de la gestión de 2011 a 2015, en la que desde 2013 Kicillof lideró la conducción económica.

Qué les respondió Axel Kicillof a quienes lo tildan de "marxista"

A modo de balance general, señala que en este tramo, el kirchnerismo intentó “sostener con fórceps” los logros de los períodos anteriores, en tanto que señala que hubo “dificultades para afrontar las restricciones que se presentaron, las limitaciones de las políticas destinadas a operar sobre la estructura productiva, y los excesos de voluntarismo en la gestión macroeconómica”.

Para más detalles, estos son los extractos del libro -publicado en 2016- donde se indican falencias en el último mandato de Cristina, muchas de ellas, siempre señaladas en público mientras estuvo en la oposición por su actual compañero de fórmula:

SOBRE EL CEPO. “El problema central que introdujo el cepo cambiario residía en la elevada brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones de los mercados paralelos. El eje de la actividad económica se desplazó negativamente de una economía que había alcanzado récords de inversión productiva a otra en que la especulación y el arbitraje financiero tenían un inusitado protagonismo”.

“El problema central que introdujo el cepo cambiario residía en la elevada brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones de los mercados paralelos. El eje de la actividad económica se desplazó negativamente de una economía que había alcanzado récords de inversión productiva a otra en que la especulación y el arbitraje financiero tenían un inusitado protagonismo”. SOBRE EL PAGO DE DEUDA CON RESERVAS. “El tercer kirchnerismo tendió a ideologizar los instrumentos, fusionándolos con el rumbo general de gobierno. Este punto es menor, si se tiene en cuenta que la política monetaria de los EEUU, tras la salida de la crisis mundial, instauró un período de tasas de interés bajas en el ámbito internacional. En aquel contexto, no tenía demasiado sentido que la Argentina liquidara sus reservas cuando contaba con la oportunidad de obtener recursos para el pago de sus vencimientos de capital a tasas muy bajas”.

“El tercer kirchnerismo tendió a ideologizar los instrumentos, fusionándolos con el rumbo general de gobierno. Este punto es menor, si se tiene en cuenta que la política monetaria de los EEUU, tras la salida de la crisis mundial, instauró un período de tasas de interés bajas en el ámbito internacional. En aquel contexto, no tenía demasiado sentido que la Argentina liquidara sus reservas cuando contaba con la oportunidad de obtener recursos para el pago de sus vencimientos de capital a tasas muy bajas”. SOBRE EL CLUB DE PARIS. “(...) luego de años de negarse CFK a negociar con el Club de París, el ministro de Economía Axel Kicillof cerró un acuerdo en el que se accedía a pagar toda la deuda, con intereses vencidos y hasta el último punitorio en sólo 24 horas. Los operadores financieros esperaban y anhelaban desde hacía tiempo el restablecimiento de los pagos al Club, y por eso recibieron con beneplácito la firma del acuerdo sin que se oyeran críticas a los resultados de una negociación que prácticamente no tuvo beneficio alguno para el país desde el punto de vista financiero”.

“(...) luego de años de negarse CFK a negociar con el Club de París, el ministro de Economía Axel Kicillof cerró un acuerdo en el que se accedía a pagar toda la deuda, con intereses vencidos y hasta el último punitorio en sólo 24 horas. Los operadores financieros esperaban y anhelaban desde hacía tiempo el restablecimiento de los pagos al Club, y por eso recibieron con beneplácito la firma del acuerdo sin que se oyeran críticas a los resultados de una negociación que prácticamente no tuvo beneficio alguno para el país desde el punto de vista financiero”. SOBRE LA HERENCIA. “El gobierno logró su objetivo. La economía se estabilizó, la tensión cambiaria aflojó y la expectativa de un gobierno más amigable con el mercado a partir de diciembre de 2015 hizo que algunos inversores externos comenzaran a ingresar divisas para posicionarse en activos argentinos (...). Pero este logro dejó a la economía en una situación vulnerable y trasladó la resolución de los problemas al siguiente gobierno”.

CP