Para el Gobierno, las proyecciones del FMI son "un poco más negativas" de lo esperado

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconoció esta tarde que las estimaciones de la economía por parte del FMI son un "poco más negativas" que las esperadas por el Gobierno, mientras rechazó la posibilidad de que esta semana se dé una definición sobre el desembolso pendiente.

Sin embargo, aclaró que "no hay diferencias sustantivas" entre el análisis del Gobierno y el del organismo multilateral.

En tanto, confió: "Creemos que una vez resuelta la incertidumbre política y financiera por el perfil de la deuda, se estaría en condiciones de retomar el crecimiento antes de mediados del año próximo".

"Si se recupera el crecimiento, antes va a percibirse un alivio y recuperación en la actividad y consumo", consideró.

Al referirse al viaje de esta semana a los Estados Unidos, afirmó que se trata de la reunión anual del FMI y remarcó: "Es nuestra obligación allanar el camino para que quien gane las elecciones pueda discutir la continuidad del programa".

"Se realizará una reunión de seguimiento", indicó Lacunza en conferencia de prensa.

¿Fuga de capitales?

En otro orden de cosas, Lacunza sostuvo que "no hay financiamiento a la fuga de capitales" como señala el opositor Frente de Todos y rechazó la posibilidad de revisar el control de cambios. Al brindar una conferencia de prensa, subrayó que "el comportamiento desde las PASO hasta acá de la deuda ha mostrado una baja". "Hay que tratar de mirar más la película que la foto porque da un mejor panorama de la sustentabilidad de las cuentas públicas", consideró el titular de la cartera económica.

En ese sentido, resaltó que "desde que se tomó la deuda con el FMI, ingresaron 45 mil millones de dólares" y argumentó: "Eso se usó para reducir la deuda con el sector privado y con el intrasector público". "La deuda neta cayó unos 10.000 millones de dólares, no hay financiamiento a la fuga de capitales", apuntó.

Según su criterio, la Argentina "necesita recuperar el crédito voluntario". "La estrategia de usar recursos propios también es finita. No puede ser para siempre", apuntó, y remarcó la necesidad contar con "capacidad de crédito voluntario y rápido". Sin embargo, aclaró: "No quiere decir urgente, pero sí creemos que no hay tiempo para perder".

En tanto, puntualizó: "No estamos revisando medidas de control al mercado de cambios". "Cuando tomamos una decisión, la comunicamos. No hay ninguna medida que se esté por anunciar", insistió Lacunza.

EA